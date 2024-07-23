Формально XXXIII Олимпиада стартует 24 июля: за два дня до открытия Игр на полях Парижа, Бордо, Марселя, Лиона, Нанта, Ниццы и Сент-Этьена игроки 16 мужских сборных, среди которых впервые команда из Узбекистана, а спустя день 12 женских команд начнут борьбу за олимпийские награды. У мужчин занявшие первые два места в четырёх группах выходят в плей-офф, у женских сборных кворум в четвертьфинал добирается за счёт рейтинга команд с третьих мест.

Футбол на Олимпиаде не приносит игрокам солидной денежной прибавки, зато может сломать предсезонную подготовку в клубах — для них такие матчи, как пятое колесо в сезонной телеге. Поэтому любой известный футболист старше 23 лет (регламент турнира разрешает наличие трёх человек, появившихся на свет после 1 января 2001 года), согласившийся на участие в таком турнире, сразу получает изрядную порцию симпатий болельщиков.

На предыдущих Играх в Токио звёзд в командах хватало. Олимпийское золото три года назад взяли бразильцы, за которую играли Ришарлисон, Малком, Клаудиньо, Мартинелли, и даже 38-летний Дани Алвес. Во Франции бразильцев не будет — они впервые за 20 лет не поедут на футбольный турнир. Команда не смогла пройти квалификацию, уступив в решающем матче команде Аргентины.

На этот раз аргентинцы, который тренирует бывший игрок сборной Хавьер Маскерано, по мнению экспертов, являются главными фаворитами турнира. Наряду с тремя опытными зубрами — вратарь Рульи, нестареющий защитник Отаменди и звёздный полузащитник Хулиан Альварес из основной сборной, — в составе «альбиселесты» есть новое молодое дарование — Клаудио Эчеверри, перешедший в «Манчестер Сити».

Клаудио Эчеверри. Фото: claudioecheverri / Instagram



Конкуренцию команде Аргентине может составить команда хозяев турнира, которую возглавляет футбольная мегазвезда «нулевых» Тьерри Анри. В числе ветеранов под знамёна «трёхцветных» был призван Баде из испанской «Севильи», Матета из английского «Кристал Пэлас» и Ляказетт, играющий сейчас дома в «Лионе». За молодёжное веселье у французов отвечает новичок «Баварии» Олисе.

Александр Ляказетт. Фото: lacazettealex / Instagram



Ещё один претендент на золото среди европейских команд — сборная Испании: первый и главный соперник наших футболистов в группе. «Фурию роха», завоевавшую в Токио серебро, тогда тренировал теперь уже легендарный Луис де ла Фуэнте, а в составе тогда были теперь уже чемпионы Европы Симон, Кукурелья, Ольмо, Педри. В этот раз состав испанцев не такой мощный, но из состава новоиспечённых победителей Евро будут Фермин Лопес и Алекс Баэна, сохранившие свой запал на игры во Франции.

Фермин Лопес. Фото: _ferminlopez / Instagram

К остальным двум соперникам сборной Узбекистана тоже стоит присмотреться и не относиться с высокомерной позиции закидывания шапками. Сборная Доминиканской республики отнюдь не географический казус расширения девиза Олимпиады «Главное — не победа, а участие». В составе этой островной команды группа игроков, вовсе не оторванных от современного футбола: защитник Фирпо из английского «Лидса» (говорят, что клуб не отпустит его на турнир), хавбек Мессина из немецкого «Айнтрахта», гренадер в защите де Лукас из кипрского «АЕЛ».

Хуниор Фирпо. Фото: juniorfirpo / Instagram

Египетская федерация футбола так и не смогла договориться с главной национальной звездой Мохаммедом Салахом помочь команде на Олимпиаде. Из старшего призыва, шумевшего на международных турнирах, во Франции мы увидим полузащитников Мохамеда Эль-Ненни, покидающего лондонский «Арсенал», и Зизо, давно перебравшегося на родину. Как и любой североафриканский коллектив, египтяне таят в себе угрозу сочетания индивидуальных качеств и умения коллективного взаимодействия.

Зизо. Фото: zizo_official25 / Instagram

Среди остальных команд на Олимпиаде всегда готовы преподнести сенсацию африканские сборные: протоколы сборных Мали и Гвинеи полны новыми игроками с давно известными футбольными фамилиями — Кейта, Диавара, Туре, Траоре. А для марокканцев турнир во Франции практически домашний, учитывая исторические связи двух стран.

Амаду Диавара. Фото: ama 42 / Instagram



В целом же, футбол на Олимпиаде — это возможность показать себя молодым футболистам, готовым демонстрировать зрелище в отличие от старших товарищей, зачастую уставших от предыдущих турниров. Такие сборные, как Украина, Япония, США делают уже проекцию на будущее. Как сейчас, сказали бы в Узбекистане — творят очередной Ренессанс.

Так что, наблюдая за футбольным турниром во Франции, словно вглядываешься в завтрашний день мирового футбола. Очень интересно и хочется увидеть, как там будет выглядеть наша команда.