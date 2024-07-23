Профессор, доктор социологических наук Абдулахат Каххаров найден мёртвым в своей квартире в Алмазарском районе Ташкента. Информация об этом появилась в социальных сетях. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана подтвердили смерть 73-летнего мужчины.

По данным ведомства, 18 июля примерно в 22:00 местные жители позвонили по номеру 102 и пожаловались на шум в одной из квартир дома №10 по улице Мухбир массива Каракамыш 2/5.

Оперативно-следственная группа прибыла на место и обнаружила на балконе скончавшегося Абдулахата Каххарова с резаными ранами на различных частях тела.

По данному факту прокуратура Алмазарского района 19 июля возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). Подозреваемый задержан. Устанавливаются причины преступления.

Абдулахат Каххаров, доктор социологических наук, ранее работал профессором в Академии МВД Узбекистана, является автором книги «Тайны древнего Шёлкового пути Восточного Туркестана» (2017). Занимался исследованием малоизученных вопросов тюркской и уйгурской истории. В аннотации к книге говорится, что он был первым учёным из Центральной Азии, который за последние 100 лет прошёл по маршрутам европейских и русских путешественников, искавших в 1814—1914 годы археологические древности на уйгурском Шёлковом пути.