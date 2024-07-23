Мигранты становятся все более нежелательными в богатых странах, пишет The Economist. По данным издания, за последние три года в развитые страны переехали 15 миллионов человек — это самый большой всплеск в современной истории. В прошлом году в США мигрировали более 3 миллионов человек, в Канаду — 1,3 миллиона, в Великобританию — около 700 тысяч. Мигранты прибывают из разных стран, включая сотни тысяч украинцев, спасающихся от войны, а также миллионы людей из Индии и стран Африки к югу от Сахары.

Чтобы сократить число прибывающих мигрантов, правительства этих стран ужесточают миграционную политику. Австралия, Великобритания и Канада закрывают «фабрики дипломов» (организации, объявляющие себя высшим учебным заведением и за плату выдающие недействительные дипломы об образовании — ред.), в которые принимаются люди, чьё истинное намерение — остаться работать в стране.

В этом году Канада также намерена сократить количество разрешений на обучение на треть. Другие страны усложняют мигрантам возможность привозить с собой семью, отмечает The Economist.

В июне президент США Джо Байден временно запретил давать убежище мигрантам, которые незаконно пересекли границу из Мексики. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет ускорить депортацию тех, кому было отказано в праве на убежище. Аналогичные меры принимает Германия.

Кроме того, на подходе, возможно, «ещё более жёсткие ограничения», пишет The Economist. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания планирует выслать порядка 7,5 миллиона нелегальных мигрантов.

Сейчас, однако, появились признаки, что бум миграции «может закончится», говорится в материале. Чистая миграция в Канаду сократилась почти вдвое по сравнению с последним пиком, резко упала она и в Новой Зеландии. В богатых странах меньше вакансий, чем раньше, что лишает стимула для переезда потенциальных мигрантов, а поток беженцев из Украины замедлился.

Свою роль также играют и новые антимиграционные меры, считает The Economist. За последние два года в ЕС число граждан третьих стран, которые были возвращены на родину после приказа об их депортации, выросло на 50%. Число «принудительных возвращений» из Британии в первом квартале 2024 года выросло на 50% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Число нелегальных пересечений южной границы США недавно упало до трёхлетнего минимума.

«Некоторые антимиграционные меры, особенно масштабные депортации, могут нанести огромный ущерб экономике», — отмечает The Economist. Ограничение миграции рискует спровоцировать повторное возникновение дефицита рабочей силы, от которого страдали экономики богатых стран в 2021 и 2022 годах. Это, в свою очередь, снижает показатели ВВП на душу населения, предупреждает издание. В долгосрочной перспективе миграция также позволяет повысить специализацию рабочей силы.

The Economist подчёркивает, что приезжие часто работают в непривлекательных, низкооплачиваемых, но, тем не менее, жизненно важных отраслях, включая строительство и здравоохранение. С 2019 по 2023 год число иностранцев в строительной отрасли США резко возросло. В Норвегии количество иностранных работников в сфере здравоохранения подскочило на 20% со времён пандемии ковида. Число врачей, работающих в Ирландии, но обучавшихся в других странах, выросло на 28%. За тот же период число китайцев, работающих в Национальной службе здравоохранения Британии, удвоилось, а число кенийцев — утроилось.

«Со временем богатым странам со стареющим населением понадобится больше молодых и желающих работать сотрудников. Так происходит потому, что мало кто из политиков говорит о таких мерах, как резкое повышение пенсионного возраста или о том, как сделать здравоохранение более эффективным. Несмотря на то, что ограничение въезда в страну новых мигрантов может на время обеспечить политикам поддержку, экономическая логика говорит о том, что такая позиция будет кошмарной», — говорится в материале.