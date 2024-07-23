Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает Associated Press.

По результатам проведённого агентством опроса, проголосовать за Харрис намерены по меньшей мере 2668 делегатов, тогда как для одобрения её кандидатуры в первом туре нужны 1976 голосов.

Оценка AP совпадает с подсчётами CNN, который сообщает, что поддержку Харрис выразили более чем 1976 демократов-делегатов.

AP подчёркивает, что это неофициальные цифры и не означают формальной номинации. Как ожидается, демократы проголосуют за кандидата на пост президента на съезде партии, который откроется 19 августа в Чикаго.

Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты после того, как из предвыборной гонки вышел действующий глава государства Джо Байден. Такое решение он принял на фоне усиливающихся призывов однопартийцев снять с выборов после его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

После того, как Байден отказался от борьбы, резко возросли пожертвования в кампанию Харрис, отмечает CNN. За первые сутки вице-президент собрала более 100 млн долларов, а 62% её доноров внесли вклад впервые.

Вызовы перед Харрис

По мнению CNN, несмотря на успешное начало избирательной кампании, Харрис ждут гораздо более тяжёлые испытания. «Газета.uz» пересказывает основные тезисы телеканала: