Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает Associated Press.
По результатам проведённого агентством опроса, проголосовать за Харрис намерены по меньшей мере 2668 делегатов, тогда как для одобрения её кандидатуры в первом туре нужны 1976 голосов.
Оценка AP совпадает с подсчётами CNN, который сообщает, что поддержку Харрис выразили более чем 1976 демократов-делегатов.
AP подчёркивает, что это неофициальные цифры и не означают формальной номинации. Как ожидается, демократы проголосуют за кандидата на пост президента на съезде партии, который откроется 19 августа в Чикаго.
Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты после того, как из предвыборной гонки вышел действующий глава государства Джо Байден. Такое решение он принял на фоне усиливающихся призывов однопартийцев снять с выборов после его провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
После того, как Байден отказался от борьбы, резко возросли пожертвования в кампанию Харрис, отмечает CNN. За первые сутки вице-президент собрала более 100 млн долларов, а 62% её доноров внесли вклад впервые.
Вызовы перед Харрис
По мнению CNN, несмотря на успешное начало избирательной кампании, Харрис ждут гораздо более тяжёлые испытания. «Газета.uz» пересказывает основные тезисы телеканала:
- Выбирая Харрис, демократы делают ставку на кандидата, который непопулярен, ещё не продемонстрировал, что может добиться большего, чем Байден, в колеблющихся штатах. Если в ближайшие дни или недели Харрис оступится, демократы рискуют стать партией, навязавшей стране ещё одного кандидата в 2024 году, который не справляется с работой;
- В ближайшие дни также станет ясно, было ли разочарование избирателей-демократов вызвано беспокойством по поводу возраста Байдена или более широким кругом проблем, включая высокие цены и процентные ставки. Трамп обычно лидирует в опросах по вопросам, которые имеют наибольшее значение для избирателей — от иммиграции до национальной безопасности и экономики. Если наследие Байдена станет помехой на выборах, Харрис может поплатиться за это.
- Команда Трампа также ужесточает риторику в адрес Харрис. Они пытаются выставить её соучастницей того, что республиканцы характеризуют как сокрытие Белым домом информации о здоровье и психическом состоянии Байдена.
- Есть ещё одно потенциальное препятствие для Харриса — оно пока не в центре внимания, но может повлиять на ход выборов, пишет CNN. 16 лет назад многие американцы считали, что страна никогда не сделает темнокожего человека главой Белого дома. Но Барак Обама доказал, что они ошибались. Харрис, темнокожая женщина и американка азиатского происхождения, сталкивается с «ещё более высоким историческим барьером».