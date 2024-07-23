В столицу Франции прибыл новый посол Узбекистана Нодир Ганиев, сообщает ИА «Дунё».

До настоящего времени он работал сначала временным поверенным в делах, а затем с октября 2023 года — первым послом Узбекистана в Швеции. Посольство в Стокгольме было открыто в 2022 году.

Нодиру Ганиеву 52 года. Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), по специальности филолог-востоковед.

В системе Министерства иностранных дел работает с 1994 года, занимал разные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.

До назначения в Швецию занимал должность начальника Управления МИДа по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.

Предыдущий посол Узбекистана в Париже Сардор Рустамбаев в январе был назначен послом в Индии.