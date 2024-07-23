Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 23 июля приняла закон о регулировании просветительской деятельности (видео), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект разработан группой депутатов Законодательной палаты. По данным УзА, инициатива, разработанная партией «Миллий тикланиш», направлена на борьбу с лицами, которые выступают с лекциями и обещают научить зарабатывать лёгкие деньги. В сети их также называют «инфоцыганами».

Депутат от партии УзЛиДеП Шахноза Холмахаматова сообщила, что в последние годы увеличилась «нездоровая просветительская деятельность» среди населения, особенно молодёжи.

«На таких мероприятиях в сознание и культуру населения, особенно молодёжи, внедряются различные чуждые взгляды, идеи и эмоции. Стоит отметить, многочисленные собрания, встречи, лекции и беседы, которые оцениваются организаторами мероприятий как просветительские, проводятся фальшивыми тренерами и лекторами, не имеющими специальных знаний и опыт, у которых основная цель — зарабатывание денег путём обмана», — сказала она.

По её словам, на таких мероприятиях пропагандируется многожёнство, половая дискриминация, феминизм, безнравственность, правонарушения, растёт число случаев манипуляции слушателей.





Депутат отметила, что сейчас нельзя предотвратить, запретить или регулировать такую деятельность, поскольку в действующем законодательстве не отражены виды деятельности, которые проводятся как доклад, презентация, семинар, мастер-класс, курс, лекция, марафон и круглый стол.

Шахноза Холмахаматова считает, что эта сфера нуждается в правовом регулировании с учётом роста интереса населения к таким мероприятиям и превращения их в основной источник дохода для лиц, работающих в этой отрасли.

В связи с этим планируется внести изменения и дополнения в законодательство, в том числе законные основы для привлечения к ответственности за незаконную просветительскую деятельность, негативно влияющих на сознание и культуру людей. В частности, планируется ввести статью 59−4 за нарушения порядка просветительской деятельности в Кодекс об административной ответственности:

ведение просветительской деятельности лицом, не имеющим права заниматься этой деятельность, или несоблюдение ограничений в законах при ведении просветительской деятельности.

Депутаты не озвучили, какой штраф предусматривается при первом правонарушении, но при повторном физлиц будут штрафовать на сумму от 10 до 15 БРВ (от 3,4 млн до 5,1 млн сумов), должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (от 5,1 млн до 6,8 млн сумов).

Депутат также сообщила, что в закон «Об образовании» предлагается ввести понятие просветительской деятельности, а также требования для ведения деятельности в этой сфере.

В частности, просветительская деятельность — осуществляемая вне рамок государственных образовательных программ вид деятельности, направленный на формирование необходимых навыков и квалификаций для личностного, интеллектуального и духовного развития лица, повышение социальной и экономической активности, демонстрацию интеллектуального и творческого потенциала, совершенствование индивидуального потенциала, умений, коммуникативных способностей.

предусматривается, что просветительская деятельность может осуществляться органами исполнительной власти страны, местными органами государственной власти, органами самоуправления граждан, физическими и юридическими лицами с учётом требований законодательства.

В законопроекте также определяется список лиц, которым запрещается заниматься просветительством.

Порядок просветительской деятельности, её формы, требования и условия будет определять Кабинет министров.





Законопроект одобрили 106 депутатов, 1 голос («Миллий тикланиш») против, 11 не голосовали.

Документ сразу был рассмотрен во втором чтении, за некоторые статьи только до двух депутатов голосовали против, большинство было «за».





После этого парламентарии проголосовали в третьем чтении и направили документ в Сенат Олий Мажлиса.