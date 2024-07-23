Политика
Депутаты приняли закон для борьбы с фальшивыми тренерами и лекторами. Главное
Депутаты приняли закон о регулировании просветительской деятельности из-за возросших лекций «фальшивых тренеров и лекторов», которые пытаются заработать путём обмана. Депутат сообщила, что на таких мероприятиях в том числе пропагандируется многожёнство, половая дискриминация и (внезапно) феминизм.
Первый отечественный бронетранспортёр «Арслон» разработан в Узбекистане
В Узбекистане разработан и произведён первый отечественный бронетранспортёр «Арслон». ОН изготовлен специально для Вооружённых сил страны по стандарту НАТО, сообщил представитель компании-производителя. Армия также получит новую версию бронеавтомобиля «Тарлон-М».
Заместители хокимов будут отвечать за беспрепятственную среду
Заместители главы Совмина Каракалпакстана, хокимов областей, районов и городов Узбекистана по строительству, коммуникациям, ЖКХ, экологии и озеленению теперь будут отвечать и за создание беспрепятственной среды. Жилые дома в процессе ремонта будут адаптировать к передвижению людей с инвалидностью.
Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев
Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев, до этого работавший послом в Швеции.
Экономика
Узбекистану создадут новый туристический бренд
Для Узбекистана будет создан новый туристический бренд. Конкурс должен быть проведён до октября. Действующий бренд был зарегистрирован в 2013 году.
Общество
Профессор Абдулахат Каххаров убит в своей квартире в Ташкенте
Профессор Абдулахат Каххаров найден мёртвым в своей квартире в Ташкенте. Генпрокуратура сообщила о задержании подозреваемого, открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Депутаты приняли закон о регулировании деятельности психологов в Узбекистане
Депутаты Узбекистана приняли закон «Об оказании психологической помощи населению», которым определяются виды психологической помощи, условия для работы психологов в государственных и частных организациях и устанавливается ответственность за нарушение требований по оказанию психологической помощи.
Колонка: Для искоренения СПИДа нужно побороть стигму в обществе
Главное препятствие к искоренению СПИДа — не возможности медицины, а стигматизация, дискриминация и криминализация, связанные с ВИЧ, которые мешают профилактике и отпугивают людей от диагностики и лечения. Об этом пишет в своей колонке глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Социальная карта заменит удостоверения студентов, лиц с инвалидностью и участников войны
Ряд мер социальной поддержки от государства будет предоставляться посредством социальной карты. С 1 апреля 2025 года подтверждение гражданина лицом с инвалидностью, студентом или участником войны будет происходить именно по этой карте, бумажная форма соответствующих удостоверений будет упразднена.
Спорт
Футбол на Олимпиаде: Главное — не участие
Футбольный турнир на Олимпиаде стоит особняком от основных соревнований, но только не для Узбекистана. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров смотрит на волнующий дебют олимпийской сборной Узбекистана по футболу во Франции в компании команд, способных на зрелище и динамичные матчи.
Мир
Мигранты все более нежелательны в богатых странах — Economist
Богатые страны «восстают» против растущего числа мигрантов, ужесточая миграционную политику. Это приносит результаты — бум миграции, похоже, подходит к концу, но такие меры могут нанести огромный ущерб экономике, пишет The Economist.
Камала Харрис заручилась достаточной поддержкой демократов для выдвижения
Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку среди делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, подсчитало AP. Формальное выдвижение пройдёт в августе. По мнению CNN, несмотря на успешный старт, Харрис ждут «гораздо более тяжёлые испытания».
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