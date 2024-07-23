Политика

Депутаты приняли закон о регулировании просветительской деятельности из-за возросших лекций «фальшивых тренеров и лекторов», которые пытаются заработать путём обмана. Депутат сообщила, что на таких мероприятиях в том числе пропагандируется многожёнство, половая дискриминация и (внезапно) феминизм.

В Узбекистане разработан и произведён первый отечественный бронетранспортёр «Арслон». ОН изготовлен специально для Вооружённых сил страны по стандарту НАТО, сообщил представитель компании-производителя. Армия также получит новую версию бронеавтомобиля «Тарлон-М».

Заместители главы Совмина Каракалпакстана, хокимов областей, районов и городов Узбекистана по строительству, коммуникациям, ЖКХ, экологии и озеленению теперь будут отвечать и за создание беспрепятственной среды. Жилые дома в процессе ремонта будут адаптировать к передвижению людей с инвалидностью.

Послом Узбекистана во Франции стал Нодир Ганиев, до этого работавший послом в Швеции.

Экономика

Для Узбекистана будет создан новый туристический бренд. Конкурс должен быть проведён до октября. Действующий бренд был зарегистрирован в 2013 году.

Общество

Профессор Абдулахат Каххаров найден мёртвым в своей квартире в Ташкенте. Генпрокуратура сообщила о задержании подозреваемого, открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Депутаты Узбекистана приняли закон «Об оказании психологической помощи населению», которым определяются виды психологической помощи, условия для работы психологов в государственных и частных организациях и устанавливается ответственность за нарушение требований по оказанию психологической помощи.

Главное препятствие к искоренению СПИДа — не возможности медицины, а стигматизация, дискриминация и криминализация, связанные с ВИЧ, которые мешают профилактике и отпугивают людей от диагностики и лечения. Об этом пишет в своей колонке глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Ряд мер социальной поддержки от государства будет предоставляться посредством социальной карты. С 1 апреля 2025 года подтверждение гражданина лицом с инвалидностью, студентом или участником войны будет происходить именно по этой карте, бумажная форма соответствующих удостоверений будет упразднена.

Спорт

Футбольный турнир на Олимпиаде стоит особняком от основных соревнований, но только не для Узбекистана. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров смотрит на волнующий дебют олимпийской сборной Узбекистана по футболу во Франции в компании команд, способных на зрелище и динамичные матчи.

Мир

Богатые страны «восстают» против растущего числа мигрантов, ужесточая миграционную политику. Это приносит результаты — бум миграции, похоже, подходит к концу, но такие меры могут нанести огромный ущерб экономике, пишет The Economist.

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку среди делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, подсчитало AP. Формальное выдвижение пройдёт в августе. По мнению CNN, несмотря на успешный старт, Харрис ждут «гораздо более тяжёлые испытания».

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