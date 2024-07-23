Хокимият Ташкента и компания «Ташкент инвест» проводят опрос жителей города для разработки концепции Парка керамики в Мирабадском районе.

Пройти опрос можно по ссылке.

Как отмечается в преамбуле опроса, концепция парка разрабатывается, чтобы создать удобное и комфортное пространство. «Мы хотим узнать, что вы — жители — хотели бы видеть на его территории», — говорится в опросе.

Парк керамики (Международный сад керамики) — это небольшой сквер за Государственным академическим Большим театром имени Навои, расположенный между улицами Бухара и Ислама Каримова, Зарафшан и Нуронийлар (посмотреть на карте).

Туристические сайты отмечают, что предложение о создании такого парка было выдвинуто в 1988 году на симпозиуме керамистов в Ташкенте. В сквере представлены работы скульпторов из разных стран.

Жителям Ташкента предлагается ответить на такие вопросы, как:

Что вас не устраивает в состоянии и наполнении парка?

Подходит ли по вашему мнению парк для людей с ограниченными возможностями и посетителей с детьми?

Каких элементов не хватает в парке для людей с ограниченными возможностями и посетителей с детьми?

Какие объекты и функции вы хотели бы видеть в парке?

Напомним, государственная компания «Ташкент инвест» была создана в 2023 году при учредительстве столичной администрации для управления муниципальными активами, разработки программ развития и реновации отдельных районов Ташкента и координация работ по строительству и реконструкции в городе. Отмечалось, что компания должна стать «мостом» между хокимиятом Ташкента и бизнесом.