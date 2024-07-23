Первый отечественный бронированный транспортёр (БТР) «Арслон» разработан и произведён в Узбекистане. Об этом говорится в репортаже телеканала «Узбекистан 24».

Фото: репортаж телеканала «Узбекистан 24».



В скором времени в Вооружённые силы поступят новый образец БТР «Арслон» и модернизированная версия легкобронированного автомобиля «Тарлон-М», имеющие улучшенные тактико-технические характеристики.





Передняя часть восьмиколесной техники изготовлена по максимальному, шестому классу защиты, боковые и задняя части — четвёртому классу. Масса БТР варьируется от 32 до 35 тонн.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны, отечественный бронетранспортёр обладает современным боевым модулем, может выполнять боевые задачи в любых климатических условиях как в дневное, так и ночное время. Он предназначен для перевозки личного состава до 11 человек (3 члена экипажа, 8 человек десанта), выполнения специальных задач в зонах повышенного риска, уничтожает живую силу и бронетехнику противника, выполняет огневую поддержку с высокой точностью поражения целей на дальних и близких дистанциях.

На бронетранспортёре установлены 30-мм пушка и 7,62-мм пулемёт, противоминная защита составляет 10 кг в тротиловом эквиваленте. Остальные тактико-технические характеристики засекречены.

Акмал Каримов, представитель частной компании Krantas Group, которая производит военную технику, отметил, что БТР «Арслон» разработан в соответствии со стандартами стран НАТО.





Кроме того, армия Узбекистана также получит легкобронированный автомобиль «Тарлон-М», четвёртая версия отечественного производителя, предназначен для перевозки личного состава, выполнения специальных задач в зонах повышенного риска.

Он применяется для огневой поддержки мобильных групп, блокпостов и боевого патрулирования, боевой охраны войск и автотранспортных колонн, обеспечивает защиту экипажа и десанта от стрелкового оружия.

Корпус автомобиля выполнен из композитных материалов на основе полимерной брони и смонтирован на специальном полноприводном колёсном шасси высокой проходимости. Автомобиль оснащён средствами закрытой цифровой связи и спутниковой навигационной системой.

«Тарлон-М» обладает новым боевым модулем, который разработан отечественными конструкторами, отметили в Минобороны.

Новые образцы военной техники в ближайшее время будут поставлены в войска страны.

Krantas Group и Туйтепинский завод металлоконструкций организовали в городе Нурафшан Ташкентской области производство военной и специальной техники, включая легкобронированные автомобили, автоцистерны, грузовики, тракторы, мусоровозы, снегоуборочные и другие машины. Проект, презентованный президенту в январе 2021 года, оценивается в 55 млн долларов.

Krantas Group (учредитель Мохир Каримов) производит спецтехнику для различных отраслей промышленности и строительного сектора, включая грузоподъёмную, специальную, сельскохозяйственную технику, самосвалы и другое. Туйтепинский завод металлоконструкций занимается изготовлением строительных металлических конструкций с 1964 года.

Сейчас проект принадлежит Мохиру Каримову и Умиде Каримовой, а завод стал собственностью Krantas.

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