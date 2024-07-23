Вновь назначенный посол Германии в Узбекистане Манфред Хутерер вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бахтиёру Саидову. Об этом министр сообщил в своём Telegram-канале.

«Мы обсудили насыщенную повестку [узбекско-германского] расширяющегося двустороннего сотрудничества, укрепление прямого партнёрства между регионами, создание большего количества экономических мостов», — отметил министр.





МИД Узбекистана готов поддержать посла и команду посольства Германии в Узбекистане «в их усилиях по достижению огромного потенциала в наших отношениях», добавил глава внешнеполитического ведомства.