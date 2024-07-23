Мария Годлевская 24 года назад оказалась в коме в одной из российских больниц после того, как её иммунная система вышла из строя из-за отсутствия лечения ВИЧ, который был диагностирован у неё пять лет назад. Сегодня Мария ведёт активный и здоровый образ жизни и ей удалось предотвратить передачу вируса своему сыну.

Когда Марии поставили диагноз, лечение ВИЧ все ещё было на ранней стадии развития и не было широко доступно. Для миллионов людей по всему миру ВИЧ был смертным приговором — и до сих пор остаётся угрозой жизни для многих других. С начала эпидемии в 1980-х годах ВИЧ/СПИД унёс более 40 миллионов жизней, и это, вероятно, заниженные данные.

Мария считает, что ей очень повезло. Она объясняет своё выживание двумя факторами: доступом к высококачественной медицинской помощи и поддержкой со стороны её врачей, семьи и друзей.

Европейский регион ВОЗ, охватывающий 53 страны Европы и Центральной Азии, достиг значительного прогресса в борьбе с ВИЧ. С медицинской точки зрения у нас есть все необходимые инструменты. Как только человек проходит тестирование на ВИЧ, здравоохранительные системы нашего региона могут поставить диагноз (некоторые быстрее других) и обеспечить лечение, которое почти всегда доступно и предоставляется бесплатно.

Почему же только 72% людей, живущих с ВИЧ в нашем регионе, осведомлены о своём статусе? Причём 50% из них узнают о своём диагнозе слишком поздно. Нам не удаётся своевременно достучаться до людей, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет. Что именно идёт не так в таком высокоразвитом регионе с высокими клиническими стандартами?

Печальная истина заключается в том, что самое большое и устойчивое препятствие на пути к искоренению СПИДа не медицинское. Это постоянная стигма, связанная с ВИЧ, дискриминация и уголовное преследование за передачу ВИЧ и связанные с ним поведения, которые срывают усилия по предотвращению и мешают людям обращаться за диагностикой и лечением.

В Европейском регионе значительные успехи в лечении и уходе позволили увеличить продолжительность жизни людей с ВИЧ до такой степени, что теперь это заболевание можно считать хроническим, подобно диабету или гипертонии. Однако перед нами стоит насущная задача — преодоление повсеместной стигматизации. Именно она продолжает препятствовать достижению глобальной цели: ликвидации СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году не только в нашем регионе, но и по всему миру.

Стигма и дискриминация давно стали преградой для людей, живущих с ВИЧ. Например, более чем каждый пятый (21%) из них сообщил о том, что в течение прошлого года им было отказано в медицинских услугах. Кроме того, стигматизирующие настроения способствуют физическому и экономическому насилию в отношении людей с ВИЧ, что негативно сказывается на их образовательных и профессиональных возможностях.

Дискриминация может проявляться в различных формах, разрушая жизни и подрывая долгожданное доверие к медицинским работникам и системе здравоохранения, восстановление которого может занять годы.

Уязвимые группы населения, которые находятся в эпицентре эпидемии ВИЧ, часто сталкиваются с проявлениями общественной нетерпимости.

Я слышал бесчисленное количество историй.

Например, в одной стране 19-летняя девушка, родившаяся с ВИЧ, столкнулась с издевательствами в своём сообществе, где её часто «разоблочали» как ВИЧ-позитивную без её согласия.

Упоминание и порицание отдельных стран, правительств или медицинских работников бесполезно, так как проявления дискриминации встречаются в каждом обществе, включая те, которые считаются открытыми и либеральными.

Мы должны поддерживать людей, живущих с ВИЧ, и активно противостоять устоявшимся стереотипам и социальным структурам, усложняющим их жизнь. Изменения возможны, но только если мы будем за них бороться.

Для того чтобы к 2030 году искоренить СПИД как угрозу общественному здоровью, нам необходимо:

Ставить интересы людей на первое место. Нам необходимо сделать наши системы здравоохранения и общественной поддержки доступными и приемлемыми для наиболее уязвимых слоёв населения.

Нам необходимо сделать наши системы здравоохранения и общественной поддержки доступными и приемлемыми для наиболее уязвимых слоёв населения. Повышать осведомлённость и развеивать устойчивые мифы о ВИЧ. Образование остаётся нашим самым мощным оружием против стигмы, включая всестороннее сексуальное образование, соответствующее возрасту, которое даёт молодым людям основу для эмпатии, жизни и любви.

Отстаивать политику, которая защищает права людей, живущих с ВИЧ, и полностью устраняет дискриминационные законы и практики.

Создавать безопасные пространства, где люди могут делиться своим опытом без страха.

Способствовать регулярному тестированию и раннему лечению. Нормализация тестирования на ВИЧ вместе с тестированием на другие половые инфекции способствует снижению стигмы.

Нормализация тестирования на ВИЧ вместе с тестированием на другие половые инфекции способствует снижению стигмы. Выделять истории смелости, устойчивости и триумфа над стигмой. Давайте отмечать силу тех, кто смог преодолеть трудности, и дадим им возможность раскрыть свой потенциал как защитников перемен.

Недавно мне выпала честь поговорить с Марией, которая теперь живёт в Германии, о её роли в качестве защитника прав людей, живущих с ВИЧ. Она превратила диагноз ВИЧ, поставленный ей более двух десятилетий назад, в своё призвание, организовав первую в России сеть поддержки женщин, затронутых вирусом. Её сила и отвага продолжают вдохновлять меня, и её история, наряду с многими другими, должна вселять в нас всех надежду на лучшее будущее, даже перед лицом огромных препятствий.

«Мой первый визит в центр по борьбе со СПИДом в Санкт-Петербурге запомнился вниманием, заботой и состраданием. С самых первых дней лечения мой врач и моя семья относились ко мне с уважением, — поделилась она со мной. — Я мечтаю, чтобы каждый молодой человек, столкнувшийся с подобной ситуацией, испытывал то же самое. Желаю, чтобы каждый, кто чувствует страх, тревогу и замешательство, имел возможность обратиться за поддержкой к сверстникам-консультантам. Вместе мы можем преодолеть тёмные пути страха, одиночества и неуверенности, двигаясь к свету знаний и самоуверенности. Диагноз ВИЧ не определяет человека как ошибку, и это понимание должно быть у всех, кто живёт с ВИЧ».

Исполнение обещания положить конец СПИДу — это не только медицинская задача, но и вопрос защиты прав человека.

Мы можем стать поколением, которое искоренит стигму ВИЧ, проявит сострадание, обеспечит полный доступ к диагностике и лечению, а также проложит путь к более здоровому и инклюзивному миру. Только тогда мы сможем победить СПИД — раз и навсегда.

Колонка доктора Ханса Клюге предоставлена офисом Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения в преддверии Всемирной конференции по СПИДу, которая пройдёт в Мюнхене с 22 по 26 июля.