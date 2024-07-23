С 1 августа в Узбекистане вводятся должности заместителя председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей, районов и городов по вопросам строительства, создания беспрепятственной среды, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения. Нынешнее название должности — заместитель по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.

Кроме того, должность первого заместителя хокима Ташкента и его районов по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения переименовывается в должность первого заместителя хокима по вопросам строительства, создания беспрепятственной среды, развития коммуникаций, экологии и озеленения.

Изменения предусмотрены постановлением президента Шавката Мирзиёева о дополнительных мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью от 18 июля.

С августа планируется начать приспособление многоквартирных домов, подлежащих реконструкции, капитальному и текущему ремонту в рамках государственных программ, к беспрепятственному передвижению лиц с инвалидностью. Дома, в частности, будут обеспечиваться пандусами в части от основного входа подъезда до лифта на основе установленных требований.

Согласно этому же документу по одному заместителю руководителя в министерствах и ведомствах, их территориальных подразделениях и организациях в их системе определены ответственными за создание благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью. На них возлагаются следующие задачи:

создание определённых актами законодательства условий труда для благоприятного и беспрепятственного передвижения и осуществления трудовой деятельности работникам с инвалидностью;

организацию создания условий для благоприятного и беспрепятственного передвижения при входе и выходе из зданий лиц с инвалидностью;

обеспечение необходимыми специалистами и оборудованием для создания удобств при проведении приёма граждан с инвалидностью;

обеспечение соблюдения градостроительных норм и правил по созданию условий для лиц с инвалидностью при проведении работ по строительству, реконструкции и ремонту на объектах.

С 1 января 2025 года государственные органы и организации при проведении приёма граждан и выездных приёмов в обязательном порядке должны обеспечивать участие сурдопереводчика.

Кроме того, один сотрудник по работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах будет проходить обучение на курсах сурдоперевода.

Ранее мы писали, что этим же документом предусмотрена адаптация к потребностями людей с инвалидностью до 1 декабря по одной улице в крупных городах Узбекистана и две в Ташкенте — Фурката и Бабура. В дальнейшем планируется ежегодно приспосабливать таким образом и другие улицы, а также станции метро и автобусные остановки.

С октября в тендерах на размещение маршрутов автобусных пассажироперевозок по Ташкенту и международных автобусных пассажироперевозок, а с 2025 года — маршрутов автобусных пассажироперевозок по Каракалпакстану, межобластных, пригородных, межрайонных (междугородних) сообщений участвовать смогут только инициаторы, имеющие автобусы с оборудованием, обеспечивающим беспрепятственную среду для лиц с инвалидностью.

Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за созданием доступной среды и возможности беспрепятственного передвижения для лиц с инвалидностью, определена Социальная инспекция при Национальном агентстве социальной защиты при президенте.