Саудовская ACWA Power продала 35% доли в двух энергетических проектах в Бухарской области Узбекистана, сообщила пресс-служба компании.

Церемония заключения сделки прошла 17 июля при участии министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Покупателем доли в строящихся ветряных электростанциях (ВЭС) «Баш» и «Джангельды» стала China Southern Power Grid International (HK).

Сделка станет первым совместным проектом возобновляемой энергии между ACWA Power и China Southern Power Grid в Центральной Азии.

Стоимость строительства двух ВЭС суммарной мощностью 1 ГВт составляет 1,3 млрд долларов. Условия сделки не раскрываются.

В декабре 2022 года саудовская компания подписала рамочные соглашения с китайскими партнёрами по финансированию, инвестированию и строительству проектов ACWA Power в сфере возобновляемых источников энергии в Саудовской Аравии и странах инициативы «Один пояс — один путь».

ACWA Power привлекла средства на реализацию Башской и Джанкелдинской ветровых электростанций от ряда международных организаций. Европейский банк реконструкции и развития с партнёрами выделил 520 млн долларов на строительство ветропарков и 47 млн долларов на ЛЭП для них. Ещё 174 млн долларов компании предоставил Азиатский банк развития.

Напомним, China Southern Power Grid International планирует построить гидроаккумулирующую электростанцию мощностью 600 МВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области.