Небольшая, переменная облачность без осадков ожидается в течение рабочей недели по территории Узбекистана, сообщил Узгидромет. В горных районах местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.

В понедельник и вторник температура воздуха останется в пределах +36…+39 градусов, по югу и пустынной зоне — до +40…+41 градусов.

Со среды и до пятницы прогнозируется усиление жары на 2−3 градуса: в дневные часы воздух прогреется до +38…+41 градуса, по югу и пустынной зоне — до +42…+43 градусов.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте 22−25 июля будет преобладать малооблачная погода без осадков. К пятнице температура воздуха повысится до +39…+41 градусов.