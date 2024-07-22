20 июля 19-летний парень, приехавший на отдых в Бурчмуллу на водохранилище Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области, на скутере врезался в катамаран, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Двое молодых людей из Ферганской области, которые находились на катамаране, от полученных травм скончались на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, морского, речного или воздушного транспорта), сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов. ОВД и прокуратура Бостанлыкского района проводят следственные действия.