Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о начале процесса продажи 61,6% государственной доли в уставном капитале проектного института «ТошуйжойЛИТИ» посредством публичного приглашения к переговорам. Консультантом агентства по приватизации выступает компания Abrau Capital.

АО «ТошуйжойЛИТИ» занимается разработкой проектно-сметной документации нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений различного назначения, инженерных сетей, автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

Институт также проводит обследование технического состояния зданий и сооружений, разрабатывает проекты восстановления и усиления несущих конструкций зданий и сооружений, ведёт научно-исследовательские работы в области строительства сейсмостойких зданий, включая проектно-изыскательные работы, занимается совершенствованием строительных норм и правил, составлением бизнес-планов, ТЭО, ТЭР на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Претенденты на участие в конкурсе и их акционеры (участники) не должны быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале. Они также не должны быть внесёнными в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития.

Покупатель государственного актива должен поддерживать основную деятельность компании в течение не менее пяти лет.

«ТошуйжойЛИТИ» был образован постановлением правительства Узбекистана от 2010 года путём слияния ведущего в Центральной Азии института по проектированию сейсмостойких жилых и общественных зданий — Ташкентского зонального НИИ типового и эксперементального проектирования, а также главного института, специализирующегося на проектировании жилищно-гражданский зданий, — Ташкентского института проектирования жилых зданий.