В Ташкенте прошёл второй международный турнир по шахматам «Кубок Рустама Касымджанова» с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

Рапид-партии проходили по круговой системе в 9 туров. В турнире со средним рейтингом ЭЛО в 2634 пункта участвовали 10 гроссмейстеров из 5 стран.

Победителем Кубка Касымджанова стал гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов с 6,5 очками. Второго место удостоился Жавохир Синдаров — 6 очков, а третье место занял иранский гроссмейстер Пархам Магсудлу — 5,5 очка.

Сам Рустам Касымджанов стал четвёртым — 5,5 очка.

Результаты

Нодирбек Абдусатторов — 6,5; Жавохир Синдаров — 6; Пархам Магсудлу — 5,5; Рустам Касымджанов — 5,5; Шахрияр Мамедияров — 5,5; Александр Грищук — 5; Рихард Раппорт — 4; Нодирбек Якуббоев — 3,5; Шамсиддин Вохидов — 2,5; Джахонгир Вахидов — 1.





После турнира «Газета.uz» поговорила с 14-м чемпионом мира по версии FIDE, легендой узбекских шахмат Рустамом Касымджановым.

— Прежде всего, расскажите про закончившийся турнир, кубок Рустама Касымжанова. Как появилась идея, ещё в прошлом году, провести такое соревнование?

— Этот турнир не я придумал, его назвали моим именем для символизма. Я точно не могу вам сказать, как он появился, но, кажется, в какой-то момент был даже указ президента страны по развитию шахмат, в котором был этот турнир упомянут. Соответственно, его федерация теперь организует. Для меня это очень приятно, потому что это мой любимый формат, быстрые шахматы, и я не очень много играю в последние годы… Возможность сыграть с нашими лучшими шахматистами для меня очень интересна.

— То есть формат и состав турнира выбираете не вы?

— Конечно, не я. Организационная работа полностью в руках Федерации шахмат Узбекистана, Агентства по делам молодёжи. Все те наши органы, которые занимаются спортом, развитием шахмат.

— Расскажите, как для вас прошёл этот турнир.

— У меня получился очень удачный первый день, даже первые шесть туров. Я набрал все, что мог, даже гораздо больше. Удача была явно на моей стороне, а потом у меня энергия кончилась. Это большая проблема для возрастных шахматистов, а я уже возрастной шахматист (Рустаму Касымджанову 44 года — ред.). Я чувствовал, что начинаю слабеть, а мои соперники играют в ту же силу, что в самом начале. Я потом понял, что с отрывом самый возрастной участник из этих десяти. Есть шахматисты, которые младше меня на 25 лет, на 10 лет.

— Победу одержал Нодирбек Абдусатторов. Насколько я знаю, вы работаете с ним?

— Я за мою карьеру работал со многими шахматистами, в Узбекистане почти со всеми — либо в частных уроках, либо групповых занятиях, сборах Федерации. Но с Нодирбеком Абдусатторовым, наверно, больше чем с другими.

— В данный момент вы секундируете Нодирбека?

— Не хотел бы вдаваться в детали работы, но я не оставляю его без внимания.

— В UzChess Cup Нодирбек проиграл Жавохиру, уступил первое место. Недавно в Бухаресте закончил турнир с результатом «минус один». Говорит ли это о плохой форме, или простое стечение обстоятельств?

— Пришёл в голову старый анекдот на эту тему. Говорили, что это любимый анекдот президента Рейгана: «А правда, что американский доллар падает? — Чтоб у тебя так поднимался, как доллар падает!»

Когда мне говорят, что кризис, и так далее… Человек в неполные 20 лет был уже четвёртым в мире, в мировой десятке. Чтоб у нас у всех был такой кризис!

Это настолько мелочи — один турнир, дополнительные показатели, одна партия. Главное — направление, несомненно вперёд, на рост. Отдельные результаты я даже толком не смотрю. Настолько ерунда — говорить, что Жавохир победил в этой партии, а он в этом турнире… Гораздо интереснее посмотреть, что провели впервые UzChess Cup, провели дважды мой турнир. И в том, и в другом, и в третьем практически весь пьедестал заняли молодые узбекские шахматисты. Это гораздо принципиальнее, чем кто именно победил и где.





— Играет ли фактор родных стен?

— В шахматах родные стены вообще не плюс. Они просто очень сильно играют в шахматы. Мне это внимание всегда мешало, и им, я думаю, тоже не помогает. Они выигрывают не потому, что турниры проходят в Узбекистане.

— В прошлом году, говоря о том, что не получилось отобраться в турнир претендентов, Нодирбек сказал, что не чувствовал себя готовым к турниру. Насколько вы были с ним согласны?

— Я считаю, что каждый отберётся в турнир претендентов, когда будет правильное время. Я думаю, что если бы он был в турнире претендентов, у него были бы шансы. Но если он не попал, значит время ещё не пришло. Спортивный процесс ещё никто не отменял — есть отбор, есть попадание в турнир претендентов. Понятно, что в какой-то момент он попадёт, надеюсь, что в следующий турнир. В какой-то момент, скорее всего, его выиграет. Но когда этот момент придёт — я не берусь предугадывать.

— Сейчас идёт отбор на турнир 2026 года, в том числе гонка FIDE Circuit, где Нодирбек соревнуется с Арджуном Эригайси. Результаты и игра Нодирбека поднялись с прошлого цикла?

— Я надеюсь. По крайней мере, результаты у него явно есть. Результаты Арджуна тоже выдающиеся последние несколько месяцев. FIDE Circuit длится до декабря, а сейчас июль. Впереди очень много произойдёт, ещё очень рано.

— Перейдём к тому, что предстоит ближе. В сентябре будет шахматная Олимпиада. Каковы шансы нашей сборной повторить успех прошлой?

— Шансы, несомненно, есть, они значительны. Но тяжело назвать какую-то цифру: 40%, 60%, 70%. Какие-то люди могут пытаться посчитать вероятности, но для меня это бесполезное занятие. Почти всегда успех в таком турнире зависит от одного момента. Иногда от двух. В прошлой Олимпиаде был очень важный момент, когда Нодирбек играл чёрными с Каруаной и когда играл с Гукешем. И первую, и вторую партии он выиграл. И та, и другая партия могли сложиться совершенно по-другому (Подробнее о ходе турнира можно узнать в статье издания Hook.report — ред.)

Иногда это все вращается на одном моменте, даже на одном ходе. В одну секунду решается. В какой-то момент удача должна способствовать.

Понятно, что у сборной должны быть шансы. Состав тот же самый, что в прошлый раз, и все они стали сильнее. Наша молодёжь выросла, понятно, что у них должны быть шансы. Мне кажется, они должны выиграть как минимум одну из следующих Олимпиад — или эту, или в 2026 году в Узбекистане.

— Несмотря на то, что сборная всё ещё не является первым местом в рейтинге?

— США — серьёзный конкурент, но, наверное, только за счёт Каруаны. В остальном в их составе я не вижу никого, кто мог бы сильно нашим ребятам помешать. Теоретически может получиться, что олимпиада снова решится в партии Абдусатторов — Каруана и в матче Узбекистан — Индия.

За отсутствием российской сборной я не вижу других сильных конкурентов. Хотя даже если бы российская сборная играла в полном составе, она уже не та мощь, которая была несколько лет назад. Непомнящий — я понимаю, но дальше идут уже возрастные игроки моего поколения — Грищук, Свидлер. Не такая мощь, как в своё время.

Китай… Дину Лижэню явно нехорошо в последние месяцы. Китайская сборная может конкурировать почти с любой, но им для этого нужно убрать Дина из состава, они этого не сделают.

— В прошлый раз тренером сборной был Иван Соколов. Сейчас, насколько известно, он работает с другими командами. На предстоящей олимпиаде работаете ли вы с узбекской сборной как с командой?

— Я был в Китае на Азиатских играх. Это было решение, принятое в последнюю минуту. Я работал с ними, когда они завоевали приз Азиатских Игр — Нодирбек и Жавохир взяли личные медали, потом команда взяла медали в общем зачёте, но не золотые. Было видно, что судьба золотых медалей решается в одной партии, в одном моменте. Сложилась бы одна партия по-другому — были бы и личные, и командные победы. На сегодняшний день я не планирую находится на Олимпиаде лично. Насколько понимаю, у сборной Узбекистана будет другой капитан, не Иван Соколов.

— Тем не менее, вы один из самых известных шахматистов страны. И очень опытный тренер, принёсший немало успехов в том числе в командных соревнованиях. Есть ли какие-то причины, по которым вы не работаете со сборной?

— Как я уже упомянул, так или иначе я с ней работаю всегда — на каких-то сборах, онлайн. Не оставляю их без внимания. Читатели, наверное, понимают, что с моим послужным списком, если бы я хотел быть капитаном сборной на Олимпиаде, считал бы, что это полезно, — это бы состоялось.

Олимпиада для меня лично всегда была очень тяжёлым соревнованием. Человеку со стороны трудно представить, что это такое. Это 5000 человек в одной комнате. Для меня это энергетически не так просто. Находясь в комнате, где я знаю в лицо или по имени 5000 человек, каждый из которых ко мне подходит, здоровается, спрашивает, как у меня дела… Я не уверен, что в этой атмосфере я окажу большую помощь. Если бы я был убеждён, что моё присутствие будет полезным — я бы, несомненно, был там. В том месте, где я сейчас нахожусь — в возрасте, этапе моей карьеры — я больше пользы оказываю, находясь в тени. Думаю, люди понимают, о чем я говорю.

— Работая с самыми разными шахматистами, такими как Ананд, Каруана, не привязывались ли вы к ним? Вы упоминали про партию Нодирбека с Каруаной, болели ли вы за кого-то?

— Не буду переходить на персоналии, это отдельная тема. Но оставаясь в спортивных рамках, мне кажется, тренер должен болеть за того человека, с которым сейчас работает. Представьте футбол. Нормальное явление, что тренер тренировал «Манчестер Юнайтед», потом «Баварию», потом «Реал Мадрид». Понятно, что когда он сидит у кромки поля, он болеет за ту команду, с которой сейчас занимается. Было бы абсурдно, если бы было не так. С большинством своих учеников я сохраняю хорошие отношения. Но понятно, что я болею за тех, с кем сейчас работаю.

Не говоря о том, что когда речь об узбекских спортсменах, то я болею за них, даже когда с ними не работаю. Нодирбек Якуббоев выиграл UzChess Cup, опередив моего ученика. Я рад за него, я его искренне поздравляю. Понятно, что когда сборная Узбекистана играет с кем угодно, пусть я с ними 15 лет занимался, я буду болеть за наших ребят.

Нодирбек Якуббоев.



— Насколько вы следите за развитием шахмат в Узбекистане сейчас? Может быть, не на высшем уровне, а на более низком.

— У нас, насколько я понимаю, очень сильный детский спорт. У нас очень много школ, которые этим занимаются. Очень часто есть какие-то самородки, которые как будто абсолютно из ниоткуда начинают очень сильно играть. Многие думают, что поскольку я якобы топовый тренер, это моя отрасль тоже. Но на самом деле этой частью занимаются совершенно другие люди. Я никогда не работал с детьми и даже не знаю, как это делать.

Постоянно происходит, что какой-то мужчина приводит своего сына ко мне, и спрашивает, как ему заниматься. Я бы рад помочь, хотя бы советом, но я не знаю. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Эти наставники — очень уважаемая часть спорта. Они берут детей и выводят их наверх. Но я ничего не знаю про эту часть шахмат. Я понимаю, что у нас появляются самородки и за ними стоят какие-то одарённые в плане работы с детьми тренера. Но я не вхожу в это совершенно.

— Насколько вы удовлетворены тем, что происходит в шахматах Узбекистана сейчас? Внутренними процессами, организацией, медиа?

— Я вижу сборную, которая выиграла Олимпиаду. Мне кажется, это само по себе ответ на ваш вопрос. Если мы в состоянии воспитать сборную, которая выиграла Олимпиаду, значит мы что-то делаем правильно. По крайней мере, в какой-то степени, работа которая ведётся совершенно правильно.

А что касается медийной работы… Когда я слышу слово «медиа», у меня начинается аллергическая реакция, я за этим совершенно не слежу. Понятно, что какая-то работа ведётся, но о её результатах я ничего не знаю и думаю, что в ближайшие годы это не изменится.

— Можно сказать, что Олимпиада — показатель состояния шахмат в стране?

— В какой-то степени да. Цель профессионального спорта — достигать результатов. В этом его отличие от любительского спорта, хобби, групп здоровья. Если считать Узбекистан относительно молодой страной, то за время её существования были сначала серебряные медали на Олимпиаде, потом миллион медалей на всяких юношеских турнирах — чемпионатах мира, Азии в каких-то возрастах.

Потом были континентальные победы. Были золотые медали на Азиатских играх, победа на чемпионате мира. Были женские серебряные медали на Азиатских играх. Были бесчисленные победы на разных юношеских олимпиадах. Победы на чемпионатах мира по рапиду. Шахматисты в первой десятке и золотые медали на Олимпиаде. Мы уже выиграли абсолютно всё, что можно. Уже на всю историю вперёд выполнили все задачи.

Отныне все победы будут казаться бонусом. Каких бы результатов от нас не ждали страна, болельщики, спонсоры, правительство — мне кажется, мы уже все это сделали. Конечно, мы сделаем и гораздо больше, но если оценивать работу по её результатам, то все задачи мы выполнили с большим запасом. Может быть, иногда даже слишком рано.

Представьте, что если бы сборная не выиграла Олимпиаду два года назад, а выиграла бы через 15 лет, все равно это считалось бы грандиозным успехом. Спортсмены избаловали нас ранними победами, и теперь мы ждём непонятно чего. Куда им теперь расти? Теперь приходится только повторять золотые медали. Мне кажется, в этом для спортсмена есть даже некий груз, некое давление. С другой стороны, смотря на наших ребят, я вижу, что они не бездельничают, работают, растут.

На сегодняшний день достижение, которое мы не взяли, — это первое место в рейтинг-листе у кого-то из наших спортсменов. Это следующая точка, которой у нас не было. Это большая и очень сложная задача. Будем наблюдать.

— Вы упомянули о развитии профессионального детского спорта. Исходя из вашего опыта, посоветовали бы вы родителям направлять детей в профессиональные шахматы?

— Надо понимать, что это очень конкурентный спорт. Из 100 тысяч детей, которые начинают играть, может быть один становится сильным профессиональным шахматистом. Теория вероятности работает против вас. Я никому не рекомендую профессиональную шахматную карьеру. Это тяжёлая стезя, на которой подавляющее большинство не достигает тех целей, к которым стремятся. Этим должны заниматься только те люди, которые понимают, на что они идут, — что будет тяжелейшая работа, которая, скорее всего, ни к чему не приведёт. В этом весь спорт. В спорте грандиозные победы не являются нормой. Норма в спорте — тяжелейшая борьба и разочарование.

Побед достигают единицы — спортсмены, которые одарены невероятно высоко, которые все правильно сделали и которым в решающий момент ещё и повезло. Если вы видите вечером толпу, входящую в казино в весёлом настроении, то утром из казино в приподнятом настроении выйдут весьма немногие. И в спорте на каждого блестящего спортсмена, каждого Новака Джоковича, приходятся миллионы детей, которые посвятили всю жизнь, всю энергию, но чьих имён мы никогда не услышим.

В этом плане любому ребёнку рекомендация пойти в профессиональный спорт безответственна. Рекомендация закончить школу, поступить в хороший университет, стать адвокатом, финансистом или инженером гораздо более правильная. Спорт состоит из людей необъективных. Он состоит из энтузиастов, которые горят этим. Но общество функционирует не на таких людях. Общество функционирует благодаря тому, что люди занимаются делом, хорошей профессией. И эти люди — состоявшиеся инженеры, финансисты — спонсируют потом шахматные соревнования. Чтобы у людей, которые занимаются спортом, у которых горят глаза, была возможность заработать какие-то деньги.

Беседовал Георгий Шванов.