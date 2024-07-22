Председатель Налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев встретился с мальчиком, которого ударил продавец магазина за просьбу выдать чек с QR-кодом в городе Гулистане Сырдарьинской области.

Глава ведомства похвалил 12-летнего Шахбоза за требовательность и заявил, что его поступок достоин того, чтобы «весь центральный аппарат налоговой встречал его стоя».

Фото: Налоговый комитет.

Шерзод Кудбиев поблагодарил родителей мальчика и подчеркнул, что он сделал всё правильно, когда попросил чек в магазине.

«Требование чека — это не мелочь. Благодаря тому, что ты попросил чек, в Сырдарье есть детские сады, школы, дороги, зарплаты, бюджет. За этим стоят большие вещи. Я тебе благодарен, выражаю тебе свою благодарность… Шахбоз, большое спасибо тебе», — сказал глава Налогового комитета и пожал руку мальчику.

Пресс-служба детского омбудсмана сообщила, что в отношении продавца магазина З. А. оформлен административный протокол по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство / влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток), который направлен в суд.