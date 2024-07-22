За последние годы в Узбекистане и за его пределами о просветительском движении джадидов написаны книги, сняты художественные и документальные фильмы, проведены конференции. Всё это даёт возможность почувствовать близость к личностям той неспокойной эпохи конца XIX — начала XX века в истории нашей страны. Мультимедийная экспозиция — тот вид современного публичного пространства, который эту задачу решает наиболее популярным и доступным языком, особенно для молодого поколения.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Фонд развития культуры и искусства Узбекистана два года назад в Ташкенте представил новый продукт в этой сфере: мультимедийную выставку «Быть Ван Гогом» в «Узэкспоцентре». Оказалось, что люди с удовольствием ходят на такие проекты. Главные триггеры современной культуры — массовость и зрелищность порой приводят посетителей в самые, казалось бы, необычные локации.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Пришедшие в новый торговый центр за покупками или просто спрятаться от летнего зноя в прохладе магазинов и фудкорта вдруг оказываются в месте странном, но точно небезынтересном: специально для выставки «Джадиды. Письма в Туркестан» в торговом центре выделили территорию площадью более 1,4 тысячи квадратов.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Международная команда организаторов новой экспозиции задействовала, пожалуй, основной арсенал визуальных технических средств, чтобы рассказать о том, как сложилась жизнь 73 юношей и девушек из Туркестана, получивших в 20-е годы XX века образование в Германии и вернувшихся на родину.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Разбираться в значении и роли джадидизма посетителям пока приходится без аудиогидов (они появятся совсем скоро и на нескольких языках), но звуковой ряд выставки и молодые помощники в каждом из пяти залов помогут найти нужные образы, факты и даже интонацию в осмыслении увиденного. Обширный архивный материал в пространстве экспозиции разделён на чёрно-белую кино- и фотохронику, а на стенах эффектной винтажной сепией проступают цитаты из писем героев, давших название выставке, и основной посыл проекта.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Вот начало учёбы: кадры Берлина, города-муравейника, где туркестанским студентам купили дом для проживания. Вот фотографии молодых людей, одетых по европейской моде. Вот звучат отрывки из книг и статей с мыслями о возвращении домой и работе, полной надежд и свершений. А вот уже мониторы «листают» страницы уголовных дел, заведённых советской репрессивной машиной против тех, кто стал олицетворением стремления к лучшей жизни для общества.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Самыми впечатляющими в выставочном пространстве оказываются две экспозиции. Первая — инсталляция из горы книг, которым мультимедийные технологии позволяют буквально «гореть», потрескивая в темноте зала. А затем, сквозь кромешную черноту коридора, посетители выбираются на простор ночного неба, чтобы увидеть, как «зажигаются» звёзды для каждого джадида. Без аллюзий на сакраментальное «рукописи не горят» здесь, пожалуй, не обойтись.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



В этих примерах особая значимость истории просветительства в Узбекистане возникает именно в связи с тем, что зрителями тут становятся люди, изначально ничего для этого не предпринявшие. Шопоголики и праздношатающиеся по огромному моллу вдруг оказываются лицом к лицу с трагичными страницами истории своей страны тогда, когда к этому не готовы. Скептики скажут, что всё это заигрывание с «обычным» посетителем никакого отношения к настоящему изучению истории не имеет. Можно поспорить: перенесение обычных для «серьёзных» выставок экспонатов в необычную среду порождает новые смыслы — и нового зрителя.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Это совсем не значит, что все пришедшие в Tashkent City Mall сейчас же бросятся покупать билеты для погружения в мир джадидизма: у встречи с мультимедийной экспозицией есть цена за право получить свои новые впечатления. Но в этой ценовой пропорции вдруг понимаешь, что история — это не только холодная наука для специалистов, а пространство, в которое может погрузиться каждый.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



В последнем зале экспозиции всех ждёт кульминация такого погружения: в мебельном антураже эпохи джадидов каждый желающий может «отправить» своё письмо героям выставки в прошлое. Организаторы обещают лучшие из посланий опубликовать в СМИ. А на выходе посетителю на выбор подарят стилизованную почтовую открытку с фотографиями джадидов, и каждый уйдёт с выставки со «своим» впечатлением, «своим» переживанием увиденного. А если ещё и покупки в магазинах сделать заодно, совсем будет не зазорно.

Фото: Мурод Юсуф / «Газета.uz».



Выставка «Джадиды. Письма в Туркестан» продлится до 18 октября. Она работает без выходных с 10:00 до 22:00. Билеты продаются на сайте iticket.uz. По четвергам вход на выставку бесплатный в порядке живой очереди.