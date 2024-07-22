Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о начале приватизации Национального межбанковского процессингового центра (Humo).

100% государственной доли будет продано «путём публичного приглашения к переговорам» в три этапа.

Консультантом выступает международная компания Deloitte. Для оценки актива привлекается международная компания (кроме Deloitte), входящая в группу «Большой четвёрки» (Big 4).

Заявки о выражении заинтересованности принимаются до 22 августа.

О Humo

Национальная платёжная система Humo была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Система Humo появилась после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платёжной системы — не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.

Уставной капитал компании составляет 155,4 млрд сумов. На данный момент выпущено более 27 миллионов карт Humo, установлено свыше 210 тысяч терминалов и более 6400 банкоматов.

Постановлением президента от 30 ноября госдоля в Humo перешла в Госактив. В ответ на предположения о возможной продаже в пресс-службе агентства «Газете.uz» утверждали, что передача Humo не связана с приватизацией. Нахождение межбанковского процессингового центра на балансе Центробанка приводило к конфликту интересов, заявляли тогда в Госактиве.

Однако постановлением президента от 19 апреля платёжная система была включена в перечень из 247 компаний, где государственные доли или пакеты акций должны быть выставлены на публичные торги.