В Узбекистане совместно с американской компанией Sayar учреждено предприятие Sayar green по производству альтернативной тепловой энергии из медицинских отходов. Меры по реализации проекта утверждены постановлением президента от 17 июля.

Инвестиционный договор между инвестором, новой компанией и правительством в лице Министерства инвестиций, промышленности и торговли был подписан в апреле. Проект планируется запустить с 1 августа.

Компания должна привлечь на первом этапе в течение 2024−2025 годов прямые инвестиции в размере 7 млн долларов США для ежегодной термической переработки 6000 тонн медицинских отходов, образующихся в медицинских учреждениях всех типов в Ташкенте, Самаркандской и Бухарской областях и запуска устройств мощностью 20 ГВт-час в год.

На втором этапе в течение 2026−2030 годов ожидается привлечение прямых инвестиций на 108 млн долларов и повышение переработки до 90 тысяч тонн отходов, образующихся в медучреждениях всех типов в остальных регионах Узбекистана, а также запуск устройств мощностью 300 ГВт-час в год.

Компании до 2048 года будут переданы в аренду земельные площади на территории государственных медицинских учреждений, где реализуется проект, для строительства устройств и сооружений термической переработки медицинских отходов и производства тепловой энергии для общественных нужд.

В специально отводимых местах Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата будут организованы полигоны бытовых отходов.

В рамках проекта будут также созданы центры высокотемпературной термической переработки фармацевтических, биологических, ветеринарных отходов.

Тепловую энергию, произведённую за счёт переработки медицинских отходов, будут по специальным тарифам закупать государственные медицинские учреждения, в которых реализуется проект. Закупать энергию смогут и другие организации.

После завершения срока реализации проекта закупленные для него оборудование, устройства и инвентарь будут переданы на безвозмездной основе партнёрским организациям.