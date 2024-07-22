Власти Узбекистана и Кыргызстана в рамках развития туризма планируют восстановить альпинистский лагерь «Дугоба». Об этом 18 июля в интервью программе «Менимча» телеканала «Узбекистан 24» сообщил хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.

По его словам, делегация области посетила Кыргызстан и определила новые планы и проекты для сотрудничества между предпринимателями двух стран.

«В партнёрстве будем укреплять и развивать туризм. Для этого у нас есть большие ресурсы в Шахимардане, будет совместно использовать направление Кадамжай — Шахимардан. Кроме того, раньше был очень популярный альпинистский лагерь „Дугоба“. Мы хотим вместе восстановить [его]», — заявил глава областной администрации.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18−19 июля посетил Узбекистан с государственным визитом, где вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым запустил ряд крупных проектов кооперации в энергетической, транспортной и текстильной сферах. Среди них — солнечные электростанции в Ферганской и Наманганской областях и автомобильный завод в Чуйской области.

Лидеры стран также подписали совместное заявление о расширении всеобъемлющего стратегического партнёрства и ещё 16 документов. В их числе соглашение по курортным объектам на Иссык-Куле и план по увеличению взаимной торговли.





Горный лагерь «Дугоба» расположен рядом с Шахимарданом — эксклавом Узбекистана в Кыргызстане, а также недалеко от города Кадамжай Баткенской области. Объект окружают арчовые леса и скально-снежные вершины, среди которых выделяются пики Ахунбаева (5200 м), Матерей (5010 м), Фрунзе (4550 м) и другие.

Он был создан в 1982 году на территории Уч-Коргонского лесхоза, альплагерь был передан в долгосрочное пользование Узбекской ССР. В 1997 году горный альплагерь «Дугоба» был возвращён Кыргызстану.

Фото: turmush.kg

Сейчас на территории лагеря действуют несколько зон отдыха, сотрудники которых в августе 2018 года сообщали о приграничных проблемах. По их словам, иностранные туристы испытывали сложности при пересечении контрольно-пропускного пункта на границе Узбекистана и Кыргызстана.