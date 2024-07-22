Экономика

Госактив Узбекистана объявил о начале приёма заявок на покупку государственной платёжной системы Humo. Госдолю продадут путём «публичного приглашения к переговорам».

В Узбекистане совместно с американской Sayar создано предприятие по производству альтернативной тепловой энергии из медицинских отходов. Теплоэнергию будут по специальным тарифам закупать государственные медучреждения и другие организации.

Власти Узбекистана и Кыргызстана в рамках развития туризма планируют восстановить альпинистский лагерь «Дугоба», а также совместно использовать направление Кадамжай — Шахимардан, заявил хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров.

Агентство по управлению госактивами объявило начало продажи 61,6% госдоли в уставном капитале проектного института «ТошуйжойЛИТИ» и 100% в «Узинжиниринг». Консультантом выступает Abrau Capital.

Общество

Комитет по конкуренции признал магазин одежды, которую рекламировал министр культуры Озодбек Назарбеков, нарушителем закона «О рекламе». При этом ведомство не обнаружило нарушений в действиях главы Минкульта.

Молодой человек на скутере врезался в катамаран на Чарвакском водохранилище в Ташкентской области, погибли два пассажира катамарана. В 2020 году правительство Узбекистана запрещало движение на Чарваке всех моторных транспортных средств, но этот запрет не соблюдается.

Председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев встретился с мальчиком, которого ударил продавец магазина за просьбу выдать чек с QR-кодом. Он поблагодарил его и сказал, что «требование чека — это не мелочь». В отношении продавца открыто дело.

В Узбекистане планируется запретить заключение брака между близкими родственниками по второй, третьей и четвёртой степени родства по боковой линии. В 2023 году 9,7% детей, родившихся с врождёнными пороками и генетическими заболеваниями, родились от брака близких родственников.

До 1 декабря к потребностями людей с инвалидностью будут адаптированы по одной улице в крупных городах Узбекистана и две в Ташкенте — Фурката и Бабура. В дальнейшем планируется ежегодно приспосабливать таким образом и другие улицы, а также станции метро и автобусные остановки.

Культура

В Tashkent City Mall открылась мультимедийная выставка «Джадиды. Письма в Туркестан». Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров решил совместить ценности материальные и духовные: прошёлся по магазинам в торговом центре, а затем отправился по волнам исторической памяти в это необычное место.

Спорт

В Ташкенте прошёл международный кубок узбекистанского шахматиста Рустама Касымджанова. «Газета.uz» поговорила с экс-чемпионом мира по версии FIDE о работе с узбекскими игроками, раскладах предстоящей шахматной Олимпиады и о том, почему не стоит направлять детей в профессиональные шахматы.

Мир

Президент США Джо Байден на фоне призывов однопартийцев выйти из гонки и всего за четыре месяца до выборов отказался от борьбы с Дональдом Трампом за кресло в Белом доме. Как на это решение отреагировали американские СМИ — в обзоре «Газеты.uz».

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