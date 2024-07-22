Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки — за четыре месяца до президентских выборов. Он решил не баллотироваться под давлением лидеров Демократической партии после неудачных дебатов с кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом. В своём заявлении Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от демократов. Как на это отреагировали американские СМИ — в материале «Газеты.uz».

The New York Times:

«Решение Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года ­- достойное завершение карьеры для человека, чья жизнь была посвящена государственной службе. Байден хорошо послужил нации в качестве президента. Согласившись уйти в отставку по истечении срока своих полномочий в январе, он значительно увеличивает шансы на то, что его партия сможет защитить нацию от опасностей, связанных с возвращением Дональда Трампа на пост президента.

Байден сделал то, что никогда не сделает Трамп: он поставил национальные интересы выше собственной гордости и амбиций.

Выход Байдена [из гонки] даёт демократам возможность переключить внимание общественности с вопросов о пригодности президента на явную моральную и темпераментную непригодность Трампа — и на опасность «перевооружения» его значительными президентскими полномочиями".

CNN:

«Президент Джо Байден решился на переизбрание, чтобы спасти демократию. В конце он пришёл к сокрушительному осознанию, что сможет сделать это, только если сам уступит власть.

Предложив передать власть во имя национальных интересов, он создал резкий контраст с бывшим президентом Дональдом Трампом, который до последнего противился уходу с поста после того, как проиграл Байдену свободные и честные выборы в 2020 году.

Президенту — самому могущественному человеку в мире — нелегко отделить свои личные амбиции от судьбы нации… С учётом его политической и личной истории, не было ничего удивительного в том, что Байден упёрся пятками, когда из Демократической партии раздались призывы к тому, чтобы он вышел из гонки. Но растущая вероятность того, что его наследие запомнится не тем, что он сместил самого отвратительного президента в современной американской истории, а тем, что проложил путь к ещё более экстремальному второму сроку Трампа, привела в движение политические силы, которые погасили надежды Байдена.

Если авантюра Байдена оправдается и другой кандидат от демократов победит Трампа, он может войти в историю как один из самых успешных президентов в истории, которые прослужили один срок. Он обеспечит такой триумф, отложив собственные амбиции ради блага своей партии и страны. Но его запоздалый выход из гонки вызовет вопросы о том, не возложил ли он на свою партию — и на преемника-демократа — непосильную задачу по организации кампании в считанные дни против единой Республиканской партии, которая покинула свой съезд в Милуоки на прошлой неделе с уверенностью, что находится на пути к победе".

The Washington Post:

«Это событие войдёт в анналы политики — действующий президент, на которого оказали давление лидеры его партии, чтобы он отказался баллотироваться. Сценарий [избирательной] кампании 2024 года продолжает переписываться с огромной скоростью, год выборов состоит из сюжетных поворотов, которые, кажется, никогда не закончатся…

Шокирующее заявление Байдена знаменует собой конец удивительной личной истории — почти 52-летней карьеры в национальной политике, в которой он прошёл путь от избрания в Сенат в возрасте 29 лет, через многочисленные семейные трагедии, через две неудачные кампании по избранию в Белый дом, к вице-президентству и, в конечном итоге, к награде, на которую он нацелился ещё в юности, — победе над Трампом в 2020 году. Теперь, почти в одно мгновение, все закончилось.

Ни один человек или партия не бывают когда-либо полностью готовы к такому моменту. То, что абстрактно выглядело просто и разумно — замена Байдена на кого-то нового, — превращается в ряд конкретных проблем для [Камалы] Харрис, штаба кампании Байдена-Харрис, лидеров партии, которые тихо и не очень призывали Байдена выйти из гонки, и, что не менее важно, для рядовых демократов, которые будут призваны объединить усилия с большей силой и энтузиазмом, чем они проявили в отношении Байдена.

Главные вопросы заключаются в том, сможет ли Харрис, чья [предвыборная] кампания 2020 года провалилась ещё до старта в штате Айове, полностью консолидировать демократов и, что более важно, станет ли она более убедительным лидером и эффективным кандидатом против Трампа, чем Байден.

Предварительный опрос «Харрис против Трампа» показывает, что её результаты немного лучше, чем у Байдена, но она не проходила через суровые условия кампании, в которой она является главным действующим лицом, и не сталкивалась с той критикой, которую обрушит на неё штаб Трампа, и все это в сжатые сроки, невиданные в современную эпоху.

Теперь перед демократами стоит дилемма: как выдвинуть Харрис в процессе, который будет восприниматься как открытый и справедливый, а не как «рельсовый путь».

Харрис также предстоит выбрать вице-президента — процесс, который обычно занимает месяцы тщательной проверки и отсеивания, а затем мучительного выбора кандидата из нескольких финалистов… Харрис предстоит сделать это в течение нескольких недель, наряду со всем остальным, что связано с принятием эстафеты от Байдена и продвижением кампании против Трампа. Некоторые люди, которых она будет рассматривать, в основном губернаторы-демократы, могут оказаться в числе тех, кто может рискнуть бросить ей вызов в борьбе за номинацию".

Politico:

«Заявление, потрясшее политический мир, почти сразу же перевернуло представление о Байдене: его собственная партия после трёх недель высмеивания его в частном порядке как изолированного, введённого в заблуждение льва зимой, утягивающего за собой других демократов, осыпала его любезностями, восхваляя его послужной список, карьеру на государственной службе и самоотверженное решение, по их словам, поставить свою страну на первое место.

И дело не в том, что президент устал от потока дезертиров в его собственной партии — хотя он устал. Скорее, дело в том, что сам Байден окончательно убедился в том, во что многие другие демократы стали верить после его неудачного выступления на дебатах в прошлом месяце: он не может победить".

USA Today:

«Наконец-то.

Президент Джо Байден наконец-то снял свою кандидатуру с выборов. Беспокойству и гаданиям наконец-то пришёл конец. Демократы наконец-то могут сосредоточиться на победе над кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом и сплотить избирателей, которые так долго этого ждали.

Но давайте не будем торопить этот исторический момент. Действующий президент решил не избираться повторно, поскольку вся нация наблюдала за тем, как ухудшались его шансы на победу и здоровье.

Это немаловажный момент. Пришло время признать и поразмыслить о том, что это значит для американской политики и всего нашего правительства. Историки будут изучать эту эпоху и найдут нас сломленными. Однако сегодня мы можем осознать, что Байден подарил нам возможность проснуться завтра и решить, чего мы хотим для нашей страны".