Президент Узбекистана 18 июля подписал постановление о мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью.
Согласно документу, с 1 октября техническая часть проектов градостроительной документации объектов, подлежащих реконструкции и ремонту, будет проходить обязательную экспертизу на соответствие условиям для лиц с инвалидностью, определённым в градостроительных нормах и правилах.
Не менее 10% средств Республиканского фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» ежегодно будет направляться на работы по строительству, ремонту и оснащению для создания безопасной и беспрепятственной среды для пешеходов с инвалидностью на перекрестках.
Работа будут проводиться в соответствии с Программой приспособления перекрёстков к потребностям лиц с инвалидностью, утверждаемой ежегодно до 1 ноября.
С 1 января 2025 года для выдачи лицензий на некоторые виды деятельности нужно будет получить заключение Инспекции по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства о создании на объекте беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью. Это положение относится, в частности, к частным детским садам (кроме семейных), школам, вузам, автошколам, банкам, клиникам и аптекам.
Хокимияты регионов должны ежегодно разрабатывать проект приспособления не менее одной улицы к потребностям лиц с инвалидностью, а также проводить работу по её строительству, ремонту и оснащению.
В качестве образцовых документ предписывает до 1 декабря адаптировать к нуждам людей с инвалидностью:
- улицы Фурката и Бабура в Ташкенте;
- улицу Рудаки в Самарканде;
- улицу Хафиза Таниша Бухари в Бухаре;
- улицу Т. Каипбергенова в Нукусе;
- улицу Чулпон в Андижане;
- улицу Ш. Рашидова в Джизаке;
- проспект Мустакиллик в Карши;
- улицу А. Темура в Навои;
- улицу Б. Машраба в Намангане;
- улицу А. Навои в Термезе;
- улицу А. Навои в Гулистане;
- улицу Бабура в Нурафшане;
- улицу Юксалиш в Фергане;
- улицу Тинчлик в Ургенче.
К потребностям маломобильных людей также будут приспосабливать станции метро и автобусные остановки.
К 1 января 2026 года будет запущена интерактивная карта Узбекистана, позволяющая находить объекты, где уже создана безбарьерная среда.
С 1 октября в тендерах на размещение маршрутов автобусных пассажироперевозок будут принимать участие инициаторы, имеющие автобусы, обеспечивающие беспрепятственную среду для лиц с инвалидностью.
С этой же даты в городском пассажирском транспорте лицам с инвалидностью I группы и одному сопровождающему их лицу услуги будут предоставляться бесплатно.
С 1 ноября часть расходов до 50% на приспособление личных автотранспортных средств лиц с инвалидностью I группы (до 30-кратного размера БРВ) будут компенсироваться за счёт Государственного фонда социальной защиты.
В министерствах и ведомствах Узбекистана до 1 сентября будет назначен один заместитель руководителя, ответственный за создание благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью.
С 1 января 2025 года государственные органы и организации при проведении приёма граждан и выездных приёмов в обязательном порядке будут обеспечивать участие сурдопереводчика. Кроме того, один сотрудник по работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах будет проходить обучение на курсах сурдоперевода.