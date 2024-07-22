Президент Узбекистана 18 июля подписал постановление о мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью.

Согласно документу, с 1 октября техническая часть проектов градостроительной документации объектов, подлежащих реконструкции и ремонту, будет проходить обязательную экспертизу на соответствие условиям для лиц с инвалидностью, определённым в градостроительных нормах и правилах.

Не менее 10% средств Республиканского фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» ежегодно будет направляться на работы по строительству, ремонту и оснащению для создания безопасной и беспрепятственной среды для пешеходов с инвалидностью на перекрестках.

Работа будут проводиться в соответствии с Программой приспособления перекрёстков к потребностям лиц с инвалидностью, утверждаемой ежегодно до 1 ноября.

С 1 января 2025 года для выдачи лицензий на некоторые виды деятельности нужно будет получить заключение Инспекции по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства о создании на объекте беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью. Это положение относится, в частности, к частным детским садам (кроме семейных), школам, вузам, автошколам, банкам, клиникам и аптекам.

Хокимияты регионов должны ежегодно разрабатывать проект приспособления не менее одной улицы к потребностям лиц с инвалидностью, а также проводить работу по её строительству, ремонту и оснащению.

В качестве образцовых документ предписывает до 1 декабря адаптировать к нуждам людей с инвалидностью:

улицы Фурката и Бабура в Ташкенте;

улицу Рудаки в Самарканде;

улицу Хафиза Таниша Бухари в Бухаре;

улицу Т. Каипбергенова в Нукусе;

улицу Чулпон в Андижане;

улицу Ш. Рашидова в Джизаке;

проспект Мустакиллик в Карши;

улицу А. Темура в Навои;

улицу Б. Машраба в Намангане;

улицу А. Навои в Термезе;

улицу А. Навои в Гулистане;

улицу Бабура в Нурафшане;

улицу Юксалиш в Фергане;

улицу Тинчлик в Ургенче.

К потребностям маломобильных людей также будут приспосабливать станции метро и автобусные остановки.

К 1 января 2026 года будет запущена интерактивная карта Узбекистана, позволяющая находить объекты, где уже создана безбарьерная среда.

С 1 октября в тендерах на размещение маршрутов автобусных пассажироперевозок будут принимать участие инициаторы, имеющие автобусы, обеспечивающие беспрепятственную среду для лиц с инвалидностью.

С этой же даты в городском пассажирском транспорте лицам с инвалидностью I группы и одному сопровождающему их лицу услуги будут предоставляться бесплатно.

С 1 ноября часть расходов до 50% на приспособление личных автотранспортных средств лиц с инвалидностью I группы (до 30-кратного размера БРВ) будут компенсироваться за счёт Государственного фонда социальной защиты.

В министерствах и ведомствах Узбекистана до 1 сентября будет назначен один заместитель руководителя, ответственный за создание благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью.

С 1 января 2025 года государственные органы и организации при проведении приёма граждан и выездных приёмов в обязательном порядке будут обеспечивать участие сурдопереводчика. Кроме того, один сотрудник по работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах будет проходить обучение на курсах сурдоперевода.