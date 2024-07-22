Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей завершил изучение рекламного ролика с участием министра культуры, народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова.

2 июля глава Минкульта снялся в рекламе магазина одежды в Ташкенте, где он примерил несколько костюмов и в конце призвал всех «поддерживать наши национальные бренды и продукцию».

По итогам изучения, специальная комиссия комитета признала компанию Boutique (владелец магазина Kingsman Uzbekistan) нарушителем статьи 16 закона «О рекламе», согласно которой в рекламе запрещается указывать на то, что товар одобрен государственными органами или их должностными лицами.

Ведомство приняло решение о наложении на компанию штрафа (70 базовых расчётных величин — 23,8 млн сумов), а также дало предписание устранить нарушение законодательства и не повторять его в будущем. Boutique должна выплатить штраф в установленный срок или обжаловать решение в суде.

При этом комиссия не обнаружила никаких признаков того, что министр культуры Озодбек Назарбеков участвовал в рекламе в качестве рекламодателя, производителя или распространителя рекламы.

Глава Минкульта не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие официальные каналы, поэтому он не рассматривается как участником оборота рекламы согласно законодательству, говорится в сообщении.