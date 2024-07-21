Японская строительная компания Shimizu Corporation находится в поиске мужчин-строителей в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Для кандидатов предлагается зарплата от 220 до 235 тысяч японских иен, но из этой суммы будет взиматься налог на 4550 иен, социальное и трудовое страхование — 32716 иен. Таким образом, «чистый» оклад составит около 14,7−15,9 млн сумов.

За дополнительные часы работы выплачивается отдельная надбавка.

Работодатель покрывает авиаперелёт из Узбекистана в Японию и трансфер до места жительства.

Основные требования к соискателям:

знание японского языка (сертификат JLPT N4 или JFT Basic A2);

наличие сертификата о прохождении специального экзамена по строительной квалификации (Tokuteigino 1-go);

окончание школы, лицея или профессионального колледжа;

готовность к работе на основе трудового контракт минимум на три года.

При отсутствии сертификатов можно обратиться в учебный центр TOKAI STUDY.

Программа трудоустройства не требует предыдущего опыта работы. Отбор кандидатов будет проводиться на основе устного собеседования.

Подать заявку с 19 июля 18:30 до 22 июля 12:00 можно по ссылке.

В апреле президент подписал указ о поддержке трудовых мигрантов за рубежом. В посольстве и консульстве Узбекистана в Японии была введена должность атташе по вопросам трудовой миграции.

Граждане Узбекистана могут получить компенсации затрат на оформление рабочих виз — до 5 БРВ (1,7 млн сумов), на сдачу профессиональных и языковых экзаменов при условии получения сертификатов — до 3 БРВ (1,02 млн сумов), покупку билетов — до 2 БРВ (680 тысяч сумов).

За последние несколько месяцев об организованном наборе работников из Узбекистана также объявил ряд стран Евросоюза. Так, Германия пригласила на разные работы 50000 человек, Венгрия открыла наем для дальнобойщиков, Словакия — работников на автозаводы, а Латвия пригласила сварщиков, Южная Корея также объявила найм работников.