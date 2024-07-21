Улица Тараса Шевченко частично станет гастрономической. Новость о трансформации, за которую отвечает Мирабадский районный хокимият, стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе.

Известно, что гастрономическим станет участок улицы длиной 800 метров — от пересечения с улицей Шахрисабз до пересечения с Нукусской улицей (рядом со школой №94). Заведения здесь перейдут на круглосуточный режим работы, а сама дорога с 20:00 и до 6:00—7:00 будет закрываться для машин и превращаться в прогулочную зону.

На улице планируется расширить тротуары, установить скамейки, проложить велодорожки отдельно от тротуаров. Внешний вид фасадов планируется привести к единому стилю.

Горожане задаются вопросами, как городские власти собираются решить проблему с парковкой и подумал ли кто-нибудь о людях, проживающих в непосредственной близости от улицы. Вызывает интерес и то, как идею воспринял бизнес.

«Газета.uz» поговорила о проекте с хокимом Мирабадского района Анваром Сайфутдиновым и его заместителем по вопросам строительства Фарходом Нажмиддиновым, а также узнала мнение представителей общепита о грядущих переменах.

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