Новый начальник Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Шерзод Ибрагимов выступил с обращением к общественности.

В начале выступления он отметил, что главная цель реформ, реализуемых в стране в последние годы, — это «надёжное служение интересам нашего многонационального народа на основе принципа уважения человеческого достоинства».

Глава СБДД отметил постоянный рост количества и видов транспортных средств и подчеркнул, что в таких условиях «каждый из нас должен быть в первую очередь послушным участником дорожного движения».

«Наш уважаемый президент не только поставил перед нами большие задачи по реализации новых преобразований, чтобы обеспечить надёжную безопасность людей на автодорогах и резко снизить количество смертей, но и создал новые возможности и условия», — сказал он.

Шерзод Ибрагимов сообщил о вступлении (с 21 июля) в силу подписанного в январе закона «О дорожном движении», который «определяет строгую ответственность для сферы и государственных органов, а также устанавливает качественно новые механизмы».

«Президент уделяет большое внимание тому, чтобы законы строго выполнялись на практике, а не на бумаге, чтобы реформы проникали в каждый дом и махаллю, чтобы наши соотечественники всегда ощущали их практический эффект в своей повседневной жизни», — продолжил начальник СБДД.

Он напомнил, что в Узбекистане «одним из основных направлений обеспечения безопасности дорожного движения было определено создание достойных условий для безопасного передвижения участников дорожного движения на основе приоритета: пешеходы, общественный транспорт, велосипедный и автомобильный транспорт».

Начальник СБДД подчеркнул, что основной задачей службы является продвижение «культуры уважения и безусловного соблюдения водителями и пешеходами Правил дорожного движения, формирование у населения иммунитета к нарушениям ПДД, изучение истинных факторов аварий с научной точки зрения и комплексное их устранение, создание надёжной системы безопасности перед учебными заведениями, в очагах аварий и на пешеходных переходах, а также бескомпромиссную борьбу с регулярными правонарушителями».

«Раннее предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а главное — защита в них людей от смертности и травматизма достигаются через культуру, строгий порядок и безопасные условия», — подчеркнул он.

«Дорогие соотечественники, обеспечить безопасность граждан на дорогах и предотвратить несчастные случаи — наш общий долг. Если мы совместно приложим все силы и возможности для борьбы с нарушениями Правил дорожного движения, то внесём вклад в сохранение жизни и здоровья нашего народа, наших детей», — сказал глава ведомства.

«Полностью реализуя свои права и обязанности на дорогах, вы не только демонстрируете соблюдение закона, но и пропагандируете Правила дорожного движения для окружающих. Только если все мы будем полностью соблюдать Правила дорожного движения, наши автомобильные дороги будут безопасными», — заявил он.

«Дорогие соотечественники, пусть каждый из нас, уходя из дома, соблюдая правила, благополучно возвращается к своей семье. Давайте все внесём свой вклад в это благое дело», — отметил Шерзод Ибрагимов.

Начальник Службы безопасности дорожного движения также сообщил, что в ближайшее время проведёт пресс-конференцию для журналистов.

Источники «Газеты.uz» в подразделениях СБДД сообщают, что им поступили указания повысить открытость деятельности и усилить сотрудничество со СМИ.