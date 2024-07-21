В социальных сетях распространилось видео, на котором продавец магазина в городе Гулистан Сырдарьинской области ударил 12-летнего мальчика, который хотел взять чек с QR-кодом. Работник кричит «убери руку», бьёт мальчика по лицу ладонью, а затем вырывает чек и бросает в него.

Пресс-служба детского омбудсмана сообщила, что получила обращение от женщины Д. Ж., которая пожаловалась на продавца магазина, который оскорбил и ударил его сына за просьбу выдать чек с QR-кодом. Она просила принять законные меры в отношении работника.

Сообщается, что по запросу детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой органы внутренних дел приступили к изучению инцидента.

Предприниматели обязаны использовать онлайн-ККМ и виртуальные кассы и выдавать покупателям чек с QR-кодом и фискальной отметкой. Такой чек выдаётся покупателю как при оплате наличными, так и через терминал.

В 2022 году в Термезе журналиста Аббоса Салайдинова избили в аптеке за то, что он потребовал чек с QR-кодом. По его словам, владелец аптеки угрожал ему во время допроса. Прокуратура Сурхандарьинской области не выявила признаков уголовного преступления и открыла административное дело.