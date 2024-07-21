В Бруклине (район Нью-Йорка) задержан 24-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в убийстве четырёх членов семьи — матери, супруги брата и их двух маленьких детей, передаёт телеканал CBS.

Жертвами называются Мавлюда Файзиева (56 лет), Мафтуна Хакимова (27). а также Камила (5) и Тимур (4) Шавкатовы. Их тела с ножевыми ранениями поздно вечером в пятницу обнаружил и позвонил в полицию брат подозреваемого — супруг и отец погибших.

The New York Post пишет, что нападавший завернул тело матери в одеяло, а тела детей положил в корзину для белья и спрятал в шкаф. Соседи рассказали, как слышали крики детей: «Мама, мама!»

По словам очевидцев, подозреваемый сначала вышел из здания, но потом вернулся с криками: «Я невиновен. Арестуйте меня. Это был не я». На него надели наручники и увезли. В воскресенье ему могут предъявить обвинение.

Сообщается, что семья приехала в США в 2007 году. В квартире в Бруклине они жили последние 10 лет.

По данным The New York Post, подозреваемый может быть психически нездоров. Соседи его знали, но, по их словам, семья нечасто отпускала его на улицу. Они также рассказали, что он мог употреблять наркотики.