Джо Байден принял решение не баллотироваться на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов Америки, который пройдут в ноябре. Об этом он объявил в письме, опубликованном 21 июля в социальной сети X.

«Для меня было величайшей честью в жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отказаться от выдвижения и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — заявил 81-летний Байден в обращении к американцам.

Фото: Joe Biden / X.



Джо Байден, в настоящее время проходящий лечение от ковида, пообещал в ближайшие дни выступить с телеобращением к нации.

После этого он опубликовал ещё одно сообщение и предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии.

«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — написал Байден.

На этой неделе несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Джо Байден может объявить о решении выйти из предвыборной гонки 20−21 июля. Газета The Wall Street Journal писала, что это остаётся вопросом времени на фоне потери главой государства поддержки со стороны однопартийцев и спонсоров.

После дебатов Джо Байдена с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, прошедших 27 июля и признанных неудачными для действующего президента, представители Демократической партии, которую представляет Байден, стали призывать его выйти из предвыборной кампании. Он сам и его представители до последнего заявляли, что он не будет снимать кандидатуру.