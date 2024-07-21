Узбекистан посетил президент Кыргызстана. Президенты двух стран по итогам переговоров подписали совместное заявление о расширении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Подписано ещё 16 документов, в их числе соглашение по курортным объектам на Иссык-Куле и план по увеличению взаимной торговли. Главы государств также запустили ряд крупных проектов, включая солнечные электростанции в Ферганской и Наманганской областях и автомобильный завод в Чуйской области.

Сменился глава СБДД МВД Узбекистана. Олим Саидов, возглавлявший службу с ноября 2019 года, освобождён от должности. Этот пост занял Шерзод Ибрагимов. Стало также известно о смене ещё весной главы УБДД ГУВД Ташкента — вместо Рафикжона Жалилова службой в статусе и. о. руководит Мухаммад Одилов.

От должности также освобождён министр строительства Батыр Закиров. Он занимал этот пост с сентября 2019 года. И. о. главы Минстроя стал его первый заместитель Шерзод Хидоятов.

Для скутеров и мопедов вводятся отдельные номерные знаки, их теперь надо регистрировать в СБДД. На электросамокатах запретили передвигаться по тротуарам со скоростью выше 10 км/ч, на проезжей части — выше 20 км/ч.

«Бахти Ташкентский» получил 20 лет тюрьмы. Суд признал его особо опасным рецидивистом и назначил ему принудительное лечение от наркомании. Сыновья и брат «Бахти Ташкентского» также получили сроки: Бекзод Зафаров — 11 лет, Ихтиёр Кудратуллаев — 9 лет, Шухрат Кудратуллаев — 10,5 лет. Приговор вынесен ещё в отношении 33 человек.

Спад активности на рынке недвижимости Узбекистана связан со «стабилизацией ситуации», заявил Центробанк. Регулятор считает, что увеличение разрыва между темпами роста цен на покупку жилья и его арендой может привести к понижению цен купли-продажи.

У всех городов Узбекистана появится экологический мастер-план. Национальный центр по изменению климата разработал руководство для хокимиятов по улучшению экологической устойчивости городов. Пилотные версии разработаны для Самарканда и Бухары. Рекомендации по озеленению предложили президенту.

ДНК нашей пыли. В чём на самом деле проблема загрязнения воздуха в Узбекистане. Говоря о загрязнении воздуха в стране, мы часто используем слово «пыль». Она стала удобным оправданием настоящей проблемы. Какова роль пыли в загрязнении воздуха, почему в ноябре 2021 года Ташкент накрыло пыльной мглой и как решить проблему — в лонгриде «Газеты.uz».

Видео: Часть улицы Тарса Шевченко в Ташкенте станет гастрономической. Какие изменения её ждут? «Газета.uz» поговорила с хокимом Мирабадского района Анваром Сайфутдиновым и его заместителем по вопросам строительства Фарходом Нажмиддиновым.

Видео: Как подготовиться к высокой рождаемости. По прогнозам Фонда ООН в области народонаселения, численность детей до 14 лет к середине 2030-х составит 13 миллионов человек. Как к этому подготовиться? Почему узбекистанцы много рожают? Можно и нужно ли останавливать миграцию в Ташкент? Интервью с замглавы ЮНФПА Камолхоном Иномходжаевым.