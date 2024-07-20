Начальник Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента Рафикжон Кулдошевич Жалилов был освобождён от должности в апреле. Об этом «Газете.uz» сообщили три разных источника в правоохранительных органах.

Он занимал этот пост с марта 2019 года. До этого работал командиром спецдивизиона бригады ДПС УБДД столицы.





С мая исполняющим обязанности главы УБДД ГУВД Ташкента является Мухаммад Одилов, который работает заместителем начальника управления.

Официально о смене руководителя УБДД не сообщалось. Причины также не уточнялись.

18 июля был назначен новый начальник Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана — Шерзод Ибрагимов. Ранее этот пост занимал Олим Саидов.