Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О расширении работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий».

Оно направлено на «всестороннее укрепление независимости страны, восстановление и глубокое изучение с научной точки зрения неизвестных страниц нашей истории, утверждение в обществе приоритета прав и свобод человека как высшей ценности и на этой основе усиления у соотечественников, особенно молодого поколения, чувства сопричастности к судьбе Родины, гражданской позиции».

В документе отмечается, что «в 1937—1953 годах более 100 тысяч наших соотечественников стали жертвами политических репрессий тоталитарного режима. 13 тысяч были расстреляны, тысячи несправедливо раскулачены, отправлены в ссылку. Среди них — выдающиеся государственные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции, духовенства, военной сферы и судебно-правовой системы, рабочие и дехкане, члены их семей».

В 2021—2024 годах Верховный суд Узбекистана реабилитировал свыше 1200 жертв политических репрессий.

Постановлением создана Республиканская комиссия по координации работы по изучению жизни и деятельности, увековечению памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий.

Она организует рабочие группы для изучения жизни и деятельности жертв репрессий, выявлением их имён, сбором, исследованием и популяризацией хранящихся в архивах и музеях, библиотеках и фондах данных и документов об их исторических заслугах.

Комиссия будет координировать работы по документированию воспоминаний потомков и близких жертв репрессий, а также свидетелей событий того периода, сбору исторических источников, уникальных фотографий, хранящихся в семейных архивах и библиотеках.

В списке её задач также обеспечение пополнения на регулярной основе Государственного музея памяти жертв репрессий и Государственного музея наследия джадидов сведениями, вещественными доказательствами, документами и другими экспонатами, продолжение издания многотомника «Катагон курбонлари» («Жертвы репрессий») и внесение имён жертв репрессий в символическую книгу, возводимую в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси» в Ташкенте.

Кроме того, комиссия займётся организацией тематических научных экспедиций, будет вести сотрудничество с зарубежными фондами, архивами, музеями, библиотеками и другими научно-просветительскими учреждениями, а также специалистами.

Каждый год в октябре в Узбекистане будет проводиться Неделя памяти жертв политических репрессий.

Для повышения осведомлённости о жизни и деятельности жертв репрессий, в том числе представителей движения джадидов, в стране будут проводиться духовно-просветительские мероприятия, «круглые столы», встречи «трёх поколений», созданы театральные постановки, художественные и документальные фильмы, разработаны материалы для интернета.

Музеи и объекты, связанные с именами жертв репрессий, будут включены в туристические маршруты.

На домах, где родились и жили лица, ставшие жертвами репрессий, а также представители движения джадидов, будут установлены мемориальные доски.

В махаллях и школах появятся «Уголки памяти жертв репрессий» со стендами и другими наглядными средствами.

Агентству «Узархив» совместно со Службой государственной безопасности поручено принять меры по рассекречиванию определённых документов о жертвах репрессий и представителях движения джадидов, хранящихся в государственных архивах.

Постановлением также поручено в двухмесячный срок разработать проект нормативно-правового акта, предусматривающего порядок реабилитации лиц, подвергнутых политическим репрессиям в период тоталитарного режима.