Вблизи аэропорта Карши на территории производственного предприятия S.Smart вечером в субботу начался пожар. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В пресс-службе компании Uzbekistan Airports опровергли сообщения, что возгорание произошло на территории аэропорта.

Пожар в промышленной зоне не повлиял на деятельность воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

На тушение возгорания оперативно выехали городские пожарные расчёты. Кроме того, на помощь были отправлены три пожарные машины аэропорта Карши.