Глобальное сообщество Women in Tech объявило об открытии приём заявок на премию Women in Tech CCA (регион Кавказа и Центральной Азии). Премия будет вручаться в третий раз. В этом году церемония награждения впервые пройдёт в Узбекистане — мероприятие состоится в Ташкенте 20 октября.

Победители отбираются в следующих категориях:

Aspiring Teen Award

Most Disruptive Award

Best Ally Award

Most Impactful Initiative Award

Woman in Web3 Award

Tech Diplomacy Award

Greentech Start-Up Award

Global Leadership Award

Lifetime Achievement Award

Подать заявку можно на сайте Women in Tech Awards до 31 июля. При заполнении формы необходимо выбрать регион Caucasus and Central Asia и указать категорию для номинации. Заявитель могут номинировать себя или других кандидатов.

Победители региональных премий могут получить номинацию на глобальную награду Women in Tech. Церемония пройдёт в Баку в ноябре.

Women in Tech объединяет свыше 250 тысяч участниц в более чем 56 странах. Постоянный партнёр сообщества — UN Women. Women in Tech является организатором премии, которая включает в себя Global Awards и Regional Awards в семи регионах мира. В 2023 в премии по региону Кавказа и Центральной Азии приняло участие более 1000 номинантов, 45 финалистов и 9 победителей.

«Газета.uz» является информационным партнёром мероприятия.