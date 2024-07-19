В выходные дни по большей части территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщил Узгидромет.

В предгорных и горных районах страны пройдут локальные кратковременные дожди и грозы, возможны селе-паводковые явления.

Температура воздуха будет чуть выше, чем в течение прошедшей рабочей недели, и составит +34…+39 градусов, по югу местами до +40…+41 градусов.

Ветер может усилиться до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте в выходные дни также прогнозируется местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура ночью будет +22…+24 градуса, днём — +35…+38 градусов.