На базе Термезского инженерно-технологического института и Термезского института агротехнологий и инновационного развития путём их слияния образуется Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий. Постановление об этом 18 июля подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Университет будет государственным вузом, осуществляющим деятельность в системе Министерства высшего образования, науки и инноваций. Он будет готовить специалистов в сферах инженерии, сельского хозяйства, производства и оказания услуг в соответствии с потребностью региона в кадрах с высшим образованием.

В университете будет действовать Передовая инженерная школа, куда на ориентированные на практику специальные программы по конкурсу будут отбираться студенты, имеющие высокие академические показатели. Здесь будут вестись научные исследования и опытно-конструкторские работы в соответствии с комплексом проблем, представляемым промышленными партнёрами. Проекты будут совместно финансироваться промышленными партнёрами и Агентством инновационного развития.

Университету предоставлены права формирования образовательных программ на основе программ зарубежных вузов, вошедших в топ-300 в действующем рейтинге международно признанных организаций.

Все студенты, обучающиеся в двух действовавших ранее вузах, продолжат обучение в новом университете.