Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 19 июля завершил рассмотрение дела об «уличных бандах», где подсудимыми проходили Бахтиёр Кудратуллаев («Бахти Ташкентский») и ещё 36 человек, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Ранее мы сообщили, что суд под председательством Т. Обидова приговорил Бахтиёра Кудратуллаева к 20 годам лишения свободы в тюрьме, признав его особо опасным рецидивистом и назначив ему принудительное лечение от наркомании.

Бекзод Зафаров (1994 года рождения, ранее судим), сын Бахтиёра Кудратуллаева, получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима по пунктам «в» части 3 статьи 165 (вымогательство организованной группой или в её интересах) и пункту «в» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершенное организованной группой или в её интересах) Уголовного кодекса Узбекистана.

Его второй сын Ихтиёр Кудратуллаев (1996) осуждён на 9 лет лишения свободы по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 УК (вымогательство в особо крупном размере; организованной группой или в её интересах),

Это меньше того, что просил прокурор для Зафарова и Кудратуллаева (11 и 12 лет лишения свободы соответственно).

Шухрат Кудратуллаев, брат «Бахти Ташкентского», приговорён к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 165 УК (вымогательство в особо крупном размере; организованной группой или в её интересах), он также признан особо опасным рецидивистом.

Другие подсудимые получили следующие наказания:

Шахриёр Рахимов (1981, ранее судим) — 17 лет лишения свободы, назначено принудительное лечение от наркозависимости;

Дилшод Шарипов (1980) — 14 лет 10 месяцев 14 дней в колонии особого режима, признан особо опасным рецидивистом;

Матлаб Насырходжаев (1979, ранее судим) — 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, признан особо опасным рецидивистом;

Файзиддин Камалов (1973) — 10 лет 2 месяца лишения свободы в колонии особого режима, признан особо опасным рецидивистом;

Бахтиёр Худаяров — 10 лет лишения свободы в колонии особого режима, признан особо опасным рецидивистом;

Аваз Машрафханов (1970) — 4 года 6 месяцев лишения свободы;

Санжар Хатамов (1991) — 5 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности;

Жамшид Солиев (1992) — 4 года лишения свободы;

Шукурали Курбанов (1973) — 8 лет 2 месяца лишения свободы;

Отабек Исламов (1988) — 8 лет 7 месяцев 20 дней лишения свободы;

Немат Багадыров (1965) — 8 лет лишения свободы;

Анвар Мирзаханов (1972) — 13 лет лишения свободы;

Давлатхужа Муминхужаев (1991, ранее судим) — 9 лет 6 месяцев лишения свободы;

Муитдин Шодманов (1969, ранее судим) — 10 лет 6 месяцев лишения свободы;

Валижон Курбанов (1973) — 4 года 6 месяцев лишения свободы;

Асадулло Джураев (1989) — 5 лет лишения свободы;

Акмалжон Турсунбоев (1995, ранее судим) — 4 года 6 месяцев лишения свободы;

Андрей Щелёв (1972) — 8 лет лишения свободы;

Аббосхон Ходжаев (1982) — 7 лет 3 месяца 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима;

Махмуджон Усмонбоев (1995, ранее судим) — 9 лет 6 месяцев лишения свободы;

Бунёд Нармирзаев (1980, ранее судим) — 5 лет лишения свободы;

Тоир Турмонов (1966) — 10 лет лишения свободы;

Матлуб Мирзоев (1985, ранее судим) — 4 года лишения свободы в колонии строго режима;

Азизжон Алиев (1996) — 4 года 7 месяцев лишения свободы в колонии строго режима;

Махамаджон Курбанов (1982, ранее судим) — 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима;

Рамзес Шакуров (1971, ранее судим) — 6 лет 8 месяцев 14 дней лишения свободы, назначено принудительное лечение от наркозависимости;

Феруз Вапаев — 8 лет 10 месяцев 18 дней лишения свободы в колонии строгого режима;

Алимардон Махамадиёров — 3 года 6 месяцев 21 дней лишения свободы;

Шерали Сулаймонкулов — 3 года лишения свободы в колонии-поселении;

Акмалбек Норкулов (1997) — 3 лет лишения свободы в колонии-поселении;

Бахтиёр Бакаев — 9 лет лишения свободы в колонии строго режима;

Мурадбек Ибадуллаев — 8 лет 2 месяцев лишения свободы;

Наргиза Жуманиязова — 4 года 4 месяца 24 дня ограничение свободы.

Большинство из них признаны виновными в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Пострадавшими и истцами выступали 46 человек. Суд обязал подсудимых Бахтиёра Кудратуллаева, А. Ходжаева, М. Курбанова, Ш. Курбанова, А. Турсунбоева, О. Исламова, А. Махамадиёрова, А. Машрафхонова, Ф. Вапаева, М. Насырходжаева, Р. Шакурова, Д. Шарипова, Б. Зафарова, Ф. Камалова, Ш. Рахимова, А. Щелёва, Н. Багадирова, А. Мирзаханова, Н. Жуманиязову, И. Кудратуллаева, А. Алиева, Ж. Солиева, А. Турсунбоева и Б. Нармирзаева выплатить пострадавшим нанесённый материальный ущерб.

Остальным потерпевшим и заинтересованным лицам разъяснили, что они могут обратиться в гражданские суды за возмещением материального и морального вреда.

Суд определил, что имущество, приобретённое подсудимыми за счёт легализации доходов, полученных преступным путём, будет использовано для возмещения материального ущерба.

В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп в Ташкенте. Бахтиёр Кудратуллаев был заключён под стражу в начале декабря.

Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет), Ниёза Ибодова (4 года), Салима Абдувалиева («Салимбай») и других.