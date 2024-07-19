Рекламные конструкции на улицах Ташкента, не узаконенные до 1 июня, будут демонтированы. Это предусмотрено решением хокима столицы Шавката Умурзакова об упорядочении объектов наружной рекламы от 16 июля.

Как пишет Spot, паспорта рекламных объектов, владельцы которых не подавали заявку об их замене на документы нового образца, признаются недействительными. Кабинет министров поручал провести замену паспортов до 1 апреля, но потом продлил срок для столицы до 1 июня.

Работы по демонтажу будет проводить Департамент цифрового развития при хокимияте, который должен выбрать на конкурсной основе подрядную компанию для непосредственного выполнения работ.

Объекты будут отключены от электроснабжения, а сотрудники Национальной гвардии помогут в обеспечении общественной безопасности во время работ, говорится в сообщении.

Демонтированные конструкции будут храниться в течение 30 дней. Если в этот срок их не истребуют и не заберут владельцы, они подлежат продаже либо утилизации с направлением полученных средств в столичный бюджет.

Снос незаконных конструкций планируется завершить до конца года.

Кроме того, поручено запустить публичную версию электронной системы «Наружная реклама». В ней будет публиковаться информация о местах для установки рекламных объектов, чтобы обеспечить равный доступ участникам рынка и прозрачность процесса.

В августе прошлого года Департамент цифрового развития сообщал, что возьмёт под контроль внешнюю рекламу в Ташкенте. На тот момент владельцы 11 тысяч рекламных конструкций столицы совсем не платили сборы. С чем связана проблема, каким будет дизайн-код для наружной рекламы и как сделать Ташкент приятным взору горожан, разбиралась «Газета.uz».