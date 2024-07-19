Кабинет министров Узбекистана 17 июля своим постановлением, касающимся безопасности дорожного движения, утвердил изменения в положение о регулировании взаимоотношений сотрудников ДПС с участниками дорожного движения и применения специальных средств (утверждено постановлением правительства №975 от 1 декабря 2018 года).

В пункте 31 положения ранее говорилось, что при применении передвижных фоторадаров и мобильных комплексов сотрудник ДПС обязан ознакомить водителя, нарушившего правила и/или превысившего скорость, с показателями прибора, а также показать по его требованию сертификат соответствия (или его копию) прибора.

Как писал Kun.uz в июле 2023 года, на практике это означало, что при регистрации нарушения мобильным фоторадаром или радиолокационным прибором, обычно устанавливаемым на автомобилях Nexia 3 (речь идёт о комплексах Vector SR, радарах-перехватчиках Multaradar CD/CT/Moving), инспектор ДПС, используя его, должен остановить водителя, превысившего скорость, и показать ему указатель скорости на приборе.

Однако их показания учитывались напрямую, как со стационарных радаров, и водителям назначались штрафы.

В интернете тогда распространялись видео, на которых юристы советовали водителям не платить штрафы и подавать суд, если протоколы о нарушении скоростного режима фиксировались переносными радарами.

Одно из таких дел было рассмотрено в суде: первая и апелляционная инстанция приняли решение в пользу СБДД, однако кассационная инстанция Верховного суда 14 октября 2022 года отменила предыдущие решения и прекратила административное правонарушение.

В новой редакции положения текст пункта 31 изменён. Теперь при применении передвижных фоторадаров и мобильных комплексов будет применяться порядок, предусмотренный пунктом 37 положения. Там говорится, что в соответствии со статьёй 309−1 КоАО, при фиксации административного правонарушения специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации административный протокол не составляется, а постановление о наложении штрафа выносится без участия лица, совершившего административное правонарушение. При этом повторность правонарушения не учитывается.

Таким образом, теперь сотрудник ДПС не обязан знакомить водителя, нарушившего правила и/или превысившего скорость движения, с показателями прибора, показывать по его требованию сертификат соответствия прибора или копию сертификата.

«Ну всё, „окошко“, позволяющее обойти нарушение скоростного режима, зафиксированного мобильными радарами, закрыто», — написал Шухрат Курбанов, автор Telegram-канала Kurbanoff.net.