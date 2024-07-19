Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки и супермаркеты в различных странах сообщают о проблемах с работой из-за массового сбоя устройств, работающих на системе Windows, передают BBC News и The Guardian.

Сбой наблюдается в Австралии, Японии, Индии, Великобритании, Новой Зеландии и ряде других стран. Пользователи видят «синий экран смерти» (BSOD).

На фоне технических проблем телеканал Sky News прервал эфир в Британии. В Австралии в аэропортах Мельбурна и Сиднея пассажиров предупредили о задержках регистрации на рейсы.

В США крупнейшие авиакомпании, в том числе United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines приостановили полёты из-за проблем со связью. Перебои наблюдаются также и на Лондонской фондовой бирже, отмечает Bloomberg.

Причина сбоя в работе IT-систем пока не установлена, но проблема может быть связана с обновлением программного обеспечения Crowdstrike, пишет The Guardian.

Microsoft признала наличие проблемы у части пользователей и заверила, что пытается решить ситуацию.