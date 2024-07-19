Специальная комиссия Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана завершила изучение дела в отношении Lukoil Overseas Supply and Trading (Кипр), «дочки» российского «Лукойла», сообщила пресс-служба ведомства.

Компания признана виновной в нарушении требований закона «О конкуренции» и положения о продаже высоколиквидных и монопольных товаров на биржевых торгах.

Комитет принял решение, согласно которому Lukoil Overseas Supply and Trading должна вернуть необоснованно полученные доходы, а также предписал устранить правонарушения и не допускать их в будущем.

Ведомство открыло дело против компании 4 июля из-за признаков манипуляции цен на техническую серу. По данным комитета, дочерняя компания «Лукойла» выставляла на биржу объёмы технической серы значительно ниже потребностей. В результате стоимость продукции на биржевых торгах увеличивалась в среднем от 10% до 50%.

Lukoil Overseas Supply and Trading была создана в апреле 2010 года как маркетинговая компания для реализации совместной продукции в рамках соглашений о разделе продукции в отношении ряда газовых месторождений. Она вышла на биржевой рынок технической серы в Узбекистане в 2015 году. На сегодняшний день компания вместе с «Узбекнефтегазом» входит в реестр предприятий, доминирующих на рынке технической серы.

Техническая сера применяется в производстве удобрений, пестицидов, резиновых изделий, фармацевтических препаратов, красителей, взрывчатых веществ и других химических продуктов. Сера также используется в процессе очистки нефти и газа, а также в производстве бумаги, текстиля и пластмасс.

В июне комитет возбудил против «Навоиазота» дело о нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компания получила более 20 млрд сумов необоснованной прибыли за счёт завышения цен на минеральные удобрения, ПВХ и формалин.