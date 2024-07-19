Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с первыми леди двух стран посетили комплекс Ичан-кала и дворцовый комплекс Нуриллабой в Хиве, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках экскурсии они ознакомились с комплексом «Куня Арк», медресе Шергози-хана, Жума мечетью, комплексом «Таш ховли» и другими памятниками. Перед гостями выступили музыкальные и театральные артисты.

Затем президенты с супругами посетили дворец Нуриллабоя. Дворцово-парковый комплекс построен в начале XX века. В него входят медресе, более 100 комнат и галереи. В создании дворцовых апартаментов участвовали хивинские мастера и зарубежные художники-декораторы, которые внесли в отделку элементы европейского стиля модерн.