Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в связи с переизбранием на эту должность, сообщил пресс-секретарь главы государства.

В своём послании Шавкат Мирзиёев отметил «огромный личный вклад» Урсулы фон дер Ляйен в поднятие отношений между Узбекистаном и ЕС на «новый уровень» и выразил уверенность, что «совместными усилиями сотрудничество по всем приоритетным направлениям будет выведено на более высокий уровень».

Президент также подчеркнул приверженность Узбекистана скорейшему подписанию Соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве.

«Уверен, что проведение первого саммита „Центральная Азия — Европейский Союз“ в городе Самарканде в ближайшем будущем станет важным практическим шагом на пути обогащения наших региональных связей взаимовыгодными проектами и программами,» — отметил Шавкат Мирзиёев.