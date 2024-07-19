Политика
Главы Узбекистана и Кыргызстана посетили Хиву (фото)
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вместе с первыми леди двух стран посетили исторические памятники в Хиве.
Президент Узбекистана поздравил главу Еврокомиссии с переизбранием
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на должность председателя Европейской комиссии и выразил надежду на укрепление отношений между Узбекистаном и ЕС.
Экономика
Незаконные рекламные конструкции снесут в Ташкенте
Хоким Ташкента постановил демонтировать незаконные объекты наружной рекламы. Места под рекламные объекты будут выделять через систему «Наружная реклама».
Льготы и субсидии для предпринимателей будут выделять на год с целевым показателем
Президент Узбекистана поручил изучить эффективность кредитов, субсидий и других мер поддержки в районах с низким ростом поступлений, а также раскритиковал чиноников за принуждение бизнеса к лишним выплатам для выполнения плана. Теперь льготы и субсидии будут выделяться на год с целевым показателем.
Общество
Как прошло четвёртое заседание суда по делу о Парке Дружбы
На четвёртом заседании суда по делу о Парке Дружбы (Бабура) рассматривалось, на чьём балансе находится парк. Вновь обсуждалось, зачем передавать парк инвестору и обоснованы ли решения правительства и хокима об этом.
«Бахти Ташкентский» получил 20 лет тюрьмы
Суд приговорил Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский», к 20 годам лишения свободы в тюрьме, признал его особо опасным рецидивистом и назначил ему принудительное лечение от наркомании.
Вынесен приговор сыновьям и брату «Бахти Ташкентского», а также ещё 33 лицам
Суд объявил приговор сыновьям и брату «Бахти Ташкентского». Бекзод Зафаров получил 11 лет лишения свободы, Ихтиёр Кудратуллаев — 9 лет, Шухрат Кудратуллаев — 10,5 лет. Приговор вынесен ещё в отношении 33 человек, большинство из них обвинены в вымогательстве и мошенничестве.
Глобальный сбой Microsoft не затронул работу аэропортов Узбекистана
Сбой в работе Microsoft, наблюдаемый по всему миру, не затронул международные аэропорты Узбекистана. Все аэродромы продолжают работать на вылет и прилёт в штатном режиме, сообщили в Uzbekistan Airports.
Водители больше не смогут требовать показатели и сертификат мобильного радара
Водители Узбекистана лишились возможности требовать у сотрудников ДПС показатели нарушений ПДД, зафиксированных переносными радарами и приборами на машинах СБДД, а также сертификат соответствия этих приборов. Эта возможность позволяла оспорить штраф в суде.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (20 и 21 июля)
Семь кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, квиз по советским фильмам, танцевальное шоу и дискотека 90-х в парках, ярмарка ручных изделий, stand-up концерты, мультимедийная выставка о джадидах, творческие мастер-классы и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Мир
Аэропорты, банки и компании по всему миру приостановили работу из-за сбоя Windows
По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Аэропорты, банки, СМИ, биржи в Австралии, США, Японии, Британии и других странах сообщают о технических проблемах.
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