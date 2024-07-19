Политика

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вместе с первыми леди двух стран посетили исторические памятники в Хиве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с переизбранием на должность председателя Европейской комиссии и выразил надежду на укрепление отношений между Узбекистаном и ЕС.

Экономика

Хоким Ташкента постановил демонтировать незаконные объекты наружной рекламы. Места под рекламные объекты будут выделять через систему «Наружная реклама».

Президент Узбекистана поручил изучить эффективность кредитов, субсидий и других мер поддержки в районах с низким ростом поступлений, а также раскритиковал чиноников за принуждение бизнеса к лишним выплатам для выполнения плана. Теперь льготы и субсидии будут выделяться на год с целевым показателем.

Общество

На четвёртом заседании суда по делу о Парке Дружбы (Бабура) рассматривалось, на чьём балансе находится парк. Вновь обсуждалось, зачем передавать парк инвестору и обоснованы ли решения правительства и хокима об этом.

Суд приговорил Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский», к 20 годам лишения свободы в тюрьме, признал его особо опасным рецидивистом и назначил ему принудительное лечение от наркомании.

Суд объявил приговор сыновьям и брату «Бахти Ташкентского». Бекзод Зафаров получил 11 лет лишения свободы, Ихтиёр Кудратуллаев — 9 лет, Шухрат Кудратуллаев — 10,5 лет. Приговор вынесен ещё в отношении 33 человек, большинство из них обвинены в вымогательстве и мошенничестве.

Сбой в работе Microsoft, наблюдаемый по всему миру, не затронул международные аэропорты Узбекистана. Все аэродромы продолжают работать на вылет и прилёт в штатном режиме, сообщили в Uzbekistan Airports.

Водители Узбекистана лишились возможности требовать у сотрудников ДПС показатели нарушений ПДД, зафиксированных переносными радарами и приборами на машинах СБДД, а также сертификат соответствия этих приборов. Эта возможность позволяла оспорить штраф в суде.

Семь кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, квиз по советским фильмам, танцевальное шоу и дискотека 90-х в парках, ярмарка ручных изделий, stand-up концерты, мультимедийная выставка о джадидах, творческие мастер-классы и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Аэропорты, банки, СМИ, биржи в Австралии, США, Японии, Британии и других странах сообщают о технических проблемах.

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