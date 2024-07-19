Четвёртое заседание суда по делу о передаче Парка Дружбы (бывший Бабура) инвестору прошло в Ташкентском межрайонном суде по административным делам 18 июля, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Иск группы жителей Яккасарайского района с требованием отменить решение хокима столицы и постановление правительства Узбекистана о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривается под председательством судьи Азизбека Базарова. Как прошли первые три заседания, «Газета.uz» писала ранее.

Напомним, решением хокима Шавката Умурзакова от 26 марта этой компании в аренду на 49 лет были переданы парки Дружбы и Абдуллы Кадыри с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов в каждый. Эта же компания ранее реконструировала парк Гафура Гуляма. На сайте E-Qaror, где публикуются решения органов власти на местах, решение хокима скрыто. Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

На заседании присутствовали жители, их адвокат Сабина Сидакова, юрист-консультант Управления культуры Ташкента Вахоб Ахманов, представитель хокимията Шоакмаль Аскаров, представитель Управления инвестиций Зарифов, адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов.

В начале заседания судья Азизбек Базаров попросил присутствующих подписать документ о нераспространении информации касательно решений хокима и Кабинета министров, являющихся документами для внутреннего пользования. Судья при этом сказал, что документы уже распространились в социальных сетях.

Азизбек Базаров спросил юриста Управления культуры Ташкента о роли ведомства в сделке по передаче парка инвестору.

«С вами должны были договориться? Потому что в названии [парка] говорится, что это — парк культуры», — отметил судья.

«В постановлении Кабинета министров указано, что выделили землю и парк передали на баланс хокимията города. С нами не было сделки», — ответил Вахоб Ахманов.

Судья уточнил, почему её не было, если парк называется культурным. Вахоб Ахманов ответил, что парк был в распоряжении Управления культуры до 17 февраля 2021 года. За этим числом принято постановление правительства №55 о передаче парка на баланс хокимията города. Поскольку парк не работал, Управление культуры попросило правительство передать его в доверительное управление. 19 февраля 2021 года хоким города подписал решение №207 о принятии парка на баланс администрации столицы, пояснил Вахоб Ахманов. Он добавил, что на балансе Управления культуры находятся два объекта культурного наследия, расположенных на территории парка.

Судья: «В постановлении Кабмина говорится о передаче парка на баланс хокимията. А что было до передачи? Чем вы там занимались?»

Вахоб Ахманов: «Системная организация была под нашим контролем».

Судья: «Тогда почему с вами никто не договаривался?»

Вахоб Ахманов: «Если бы не переводили на баланс хокимията, то тогда должны были бы с нами договориться».

Судья: «Какой у вас порядок договора?»

Вахоб Ахманов: «Хокимият и Кабмин спрашивают о деятельности парка. У парка с 2022 года есть долг в размере 300 млн сумов. Но со стороны хокимията были выделены деньги и отремонтирована система полива. В данное время в штабе парка нет сотрудников».

Судья: «Значит, сейчас парк не под вашим надзором?»

Вахоб Ахманов: «Он под нашим надзором».

Судья: «Если парк под вашим надзором, значит, с вами должны были договориться? Даже если парк передали хокимияту, всё равно с вас же должны брать разрешение?»

Вахоб Ахманов: «Из-за того, что парк не осуществлял свою деятельность, мы вышли с письмом о передаче парка в доверительное управление. С нас Министерство культуры спрашивает, в каком парке не идёт деятельность, и мы даём информацию об этом».

Судья: «Все парки под вашим надзором?»

Вахоб Ахманов: «Нет, многие переданы в доверительное управление. Мы ведём надзор за парками Абдуллы Кадыри, Бабура (сейчас — Дружбы — ред.) и Фурката».

Жительница Надежда Лысенко спросила Вахоба Ахманова, есть ли информация об убытках парка и расходах бюджета на содержание парка. Представитель Управления культуры сказал, что не может ответить на этот вопрос, поскольку не является финансистом.

Надежда Лысенко поинтересовалась, почему Управление культуры попросило передать парк хокимияту и должен ли был парк приносить прибыль. Вахоб Ахманов ответил, что парк нужно было реконструировать. На полив и содержание зелёных зон хокимият потратил «миллиарды, но парк все равно не вёл свою деятельность: есть долг, но нет сотрудников».

Женщина заявила, что у парка была задолженность до 2018 года включительно. После реконструкции никаких долгов у парка нет. Вахоб Ахманов ответил, что у него есть решение суда от 2022 года о задолженности парка. Он передал эти документы суду для изучения.

Надежда Лысенко спросила, почему представитель Управления культуры считает, что парк не действует. Вахоб Ахманов ответил, что для осуществления деятельности в парке должны работать сотрудники, им должны платить зарплату.

Адвокат жителей Сабина Сидакова спросила, проверяло ли Управление культуры состояние парка после реконструкции 2021 года, в которую город вложил 2,5 млн долларов. Она также поинтересовалась, изучало ли Управление культуры экономическую и общественную необходимость в привлечении частного партнёра.

«Да, мы видели проделанную работу. Но я точно не знаю, что было после передачи парка на баланс хокимията», — ответил Вахоб Ахманов.

Жительница Ольга Климова спросила, чем обоснованы потраченные миллиарды на полив, если в парке находится артезианская скважина с «бесплатной» водой. Вахоб Ахманов ответил, что информацию о расходах ему предоставили.

Юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков спросил Вахоба Ахманова, по каким критериям оценивается функционирование парка. Представитель Управления культуры ответил, что у каждого парка есть свой устав.

«Директор говорила, что [в парке работают] она и бухгалтер. Однако для деятельности парка там должны быть сотрудники».

Азизбек Давронбеков возразил, что отсутствие рабочих не является критерием, поскольку парк функционирует, люди заходят в парк и пользуются им.

Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов спросил Вахоба Ахманова, кто будет контролировать парк после реконструкции, которую проведёт инвестор.

«Будет под нашим контролем. Передача инвестору не значит, что не будет надзора», — ответил представитель Управления культуры.

Адвокат жителей Сабина Сидакова спросила, в силе ли решения правительства и хокима города от 2021 года о переводе Парка Дружбы на баланс города. Вахоб Ахманов не смог ответить. Защитник жителей спросила, сможет ли ответить на её вопрос представитель хокимията.

«Я точно не знаю. Наверное, в силе, раз управление культуры говорит об этом», — ответил Шоакмаль Аскаров.

По словам Сабины Сидаковов, истцам известно, что документы всё ещё в силе. В обоих решениях сказано о сохранении трёх международных объектах на территории парка — парков Сеул и Сиэтл, а также колокола Мира.

«[В оспариваемом на этом суде решении хокима], не отражены факты о необходимости сохранения трёх международных памятников. Просто ознакомившись с документами, мы поняли, что в постановлении Кабмина указано о сохранении этих памятников, однако же в решении хокима во исполнение постановления Кабмина данные моменты не отражены. Поясните, пожалуйста, почему такое разночтение?» — спросила Сабина Сидакова.

«Сейчас Управление культуры высказало своё мнение, я в прошлый раз тоже ответил на вопросы, — сказал представитель хокимията Шоакмаль Аскаров. — По первым постановлениям я не имею никакой информации. Тут ещё есть другие люди, которые должны выступать».

Судья снял вопрос и попросил задать следующий. Сабина Сидакова отметила, что оспариваемые решения правительства и хокима города противоречат друг другу. Правительство указывает на необходимость сохранения этих объектов, но о них не идёт речи в решении хокима.

«У нас нет представителя Кабмина, который дал бы ответы на ряд вопросов по постановлению. И представитель хокимията города не может дать ответ», — продолжила адвокат.

Она добавила, что согласно статье 67 Кодекса Об административном судопроизводстве, участвующее лицо в деле обязано доказать фактические обстоятельства, на которое оно ссылается.

«На сегодняшний день мы ни единого ответа органа получить не можем. Я считаю, у нас получается односторонний процесс», — заявила Сабина Сидакова.

Шоакмаль Аскаров ответил, что подготовится к следующему заседанию.

Жительница Надежда Лысенко спросила, согласовываются ли принимаемые хокимом решения с юристами. Шоакмаль Аскаров ответил, что каждое решение публикуется на электронной платформе E-Qaror и подписывается начальником юридического отдела (напомним, решение о передаче парка инвестору на сайте E-Qaror опубликовано в скрытом режиме).

Надежда Лысенко сказала, что в таком случае необходимо позвать начальника отдела, если у него имелся допуск к решению хокима о передаче парка BMP Smart Decision Management.

«Решение принято на основании постановления Кабинета министров. Каким образом могли согласовать решение, если оно коренным образом отличается от постановления Кабмина?» — задалась вопросом Надежда Лысенко.

Шоакмаль Аскаров ответил, что правовую оценку таким расхождениям дают «органы защиты прав».

«Платформа E-Qaror контролируется Министерством юстиции. Если будут не соответствующие [законодательству] пункты, Минюст проводит редактуру и передаёт соответствующим органам правовой защиты», — пояснил представитель хокимията.

Судья Азизбек Базаров спросил Шоакмаля Аскаров, какими документами регулируется передача Парка Дружбы хокимияту Ташкента.

«Есть указ президента от 26 июля 2023 года о развитии Ташкента до 2030 года. Согласно ему, парки передаются компании „Ташкент инвест“. Есть постановление Кабинета министров от 5 мая 2022 года о социально-экономическом развитии территорий и дальнейшему улучшению уровня жизни населения Ташкента на 2022−2026 годы», — ответил Шоакмаль Саидов.

Судья спросил, проверил ли хокимият финансовое положение инвестора, сможет ли он покрыть расходы.

«Наверное, проверено», — ответил Шоакмаль Аскаров.

Судья: «Парк передаёт на основе государственно-частного партнёрства. Есть ли договор об аренде?»

Шоакмаль Аскаров: «Договора ещё нет, он в процессе».

Судья: «Договор составлен с хокимиятом?»

Шоакмаль Аскаров: «Точно не могу сказать».

Судья попросил Шоакмаля Аскаров подготовить ответы к следующему заседанию.

Адвокат Ёркинжан Низамов попросил суд дать правовую оценку описанию третьего заседания в социальных сетях, в частности, в Facebook. Пользователи применяли оскорбительные слова в адрес инвесторов, заявил адвокат BMP Smart Decision Management. Он предоставил суду скриншоты.

Ёркинжан Низамво также попросил суд отложить дачу показаний до предоставления суду договора представителем хокимията Ташкента. Он пояснил, что таким образом инвестор сможет сослаться на предоставленные суду документы. Судья Азизбек Базаров удовлетворил просьбу.

Судья попросил представителя Управления инвестиций рассказать о роли ведомства в деле Парка Дружбы. Представитель управления Зарифов ответил, что орган привлекает инвестиции. Парки Абдуллы Кадыри и Дружбы переданы инвестору для реконструкции и создания благоприятных условий для народа. Управление должно проводить мониторинг по вложению в парк 10 млн долларов и освоению ещё 2 млн долларов (ранее директор по развитию BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов отмечал, что 2 млн долларов направят на содержание международных объектов на территории парка — ред.) в течение 49 лет. Будет составлен график по освоению инвестиций.

Жительница Надежда Лысенко спросила, каким образом Управление инвестиций определило, что инвестор сможет выполнить обязательства, и каким образом будет составлен график возврата, если инвестор не предоставил экономическое и финансовое обоснование.

«Они же должны возврат инвестиций себе сделать. Как вы без наличия финансовой документации и экономического обоснования проекта [реконструкции], который уже два раза менялся, и ещё третий [проект реконструкции] они принесли, заключаете, что они в состоянии привести парк к тому, что будет хорошо народу», — спросила Надежда Лысенко.

«По поводу третьего проекта я не знал, но знаю точно, что есть концепция, которая уже разработана и согласована с хокимиятом и дальше пройдёт экспертизу в Министерстве финансов и Кабинете министров, — ответил Зарифов. — Согласно этой концепции будут проводиться работы. Кроме того, между инвестором и хокимиятом будет заключён договор о ГЧП. Если инвестор не выполнит обязательства, придётся прекратить их деятельность».

«Получается, что данный проект не прошёл экспертизу, но получил постановление Кабинета министров и решение хокима о передаче парка инвестору на 49 лет», — сказала Надежда Лысенко.

Представитель Управления инвестиций отметил, что до 2026 года инвестор должен вложить 20 млн долларов в два парка — Абдуллы Кадыри и Дружбы — по 10 млн в каждый.

Адвокат жителей Сабина Сидакова спросила, когда была разработана концепция. Представитель Управления инвестиций не смог ответить. Судья Азизбек Базаров сказал, что в решении хокима говорится, что концепция должна была быть разработана до 1 апреля 2024 года, а затем её должны утвердить в правительстве.

«Поэтому я спросил представителя хокимията о договоре, потому что сказано, что на основе ГЧП до 1 мая 2024 года должен быть договор», — сказал судья. Он попросил представителя Управления инвестиций подготовить ответы к следующему заседанию.

Юрист директора Парка Дружбы Азизбек Давронбеков заявил, что парк согласен с иском жителей и считает постановление правительства и решение хокима недействительными. Он привёл доводы об обоснованности и необоснованности этих документов.

Юрист отметил, что согласно статье 68 Градостроительного кодекса, рекреационные зоны предназначены для организации туризма и массового отдыха населения и включают в себя территории и объекты зелёных насаждений, в том числе парки.

Азизбек Давронбеков продолжил, что согласно статье 7 Закона о гарантиях и свободе доступа к информации, государственные органы обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Доступ к информации обеспечивается путём опубликования и распространения актов законодательства и соответствующих материалов.

Согласно статье 6 Закона о принципах и гарантиях свободы информации, госорганы обязаны передавать СМИ сообщения о событиях, фактах, явлениях и процессах, представляющих интерес для общества, заявил Азизбек Давронбеков.

Он добавил, что решения правительства и хокима нарушают статью 7 Закона о государственно-частном партнёрстве, в которой говорится о принципах состязательности при отборе частного отбора. Этот принцип обеспечивается проведением беспристрастного и прозрачного конкурса и соблюдением этих принципов при осуществлении других процедур ГЧП. Кроме того, нарушены нормы этого закона о недопустимости дискриминации и проведении общественного обсуждения.

Азизбек Давронбеков добавил, что в решениях правительства и хокимията говорится о частичном сооружении зданий и аттракционов на улице Братислава, что фактически ограничит движение автотранспорта на этой улице.

Это противоречит статье 64 Земельного кодекса о целевом назначении земельных участков. В этой статье говорится, что дороги и арычная сеть не могут предоставляться организациям, юридическим и физическим лицам в краткосрочную аренду для строительства объектов из лёгких конструкций, сказал Азизбек Давронбеков.

Он продолжил, что по Закону о безопасности дорожного движения Кабинет министров не уполномочен ограничивать и запрещать движение на дорогах. Закон об автомобильных дорогах (статьи 16 и 23) не предусматривает ограничение или запрещение движения на дорогах и улицах городов для установки на них лёгких конструкций, сказал Азизбек Давронбеков.

Юрист добавил, что согласно части 2 статьи 5 Земельного кодекса, проекты решений органов государственной власти в сфере земельных отношений подлежат обязательной правовой экспертизе в территориальных органах Министерства юстиции. Однако «в данном случае в проектах решения хокимията не была проведена экспертиза органов юстиции».

Азизбек Давронбеков ещё раз напомнил, что в решении хокимията ничего не сказано о сохранении трёх международных объектов на территории парка, хотя об этом упоминается в постановлении Кабинета министров.

Кроме того, согласно статье 18 закона о ГЧП, проекты ГЧП общей стоимостью выше 10 млн долларов, а также внесение изменений и дополнений в эти проекты должны утверждаться Кабинетом министров.

«Только после этого, [государственный партнёр] устанавливает либо прямые переговоры, либо тендер. Мы видим, что концепция не разработана. В документах указано, что только концепция должна быть [уже после выбора частного партнёра]. Получается, что концепцию не разработали, а уже предоставили частному лицу для ведения переговоров», — сказал Азизбек Давронбеков.

Сабина Сидакова спросила Азизбека Давронбека, в силе ли постановление правительства №55 от 2021 года о передаче парка на баланс хокимията города и решение №207 о принятии парка на баланс администрации столицы. Юрист директора парка не смог ответить на этот вопрос.

Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов спросил Азизбека Давронбекова, есть ли документы, подтверждающие статус парков Сеул и Сиэтл и колокола Мира как исторического наследия.

«Я не могу точно ответить, являются ли они культурным или историческим наследием, потому что не являюсь сотрудником Министерства культуры. Я не специалист по этому вопросу. Но в постановлении правительства №55 и решении хокимията города №207 сказано об их сохранении», — ответил юрист директора парка.

Ёркинжан Низамов спросил, на основании чего сторона считает, что в будущем этих памятников не будет. Азизбек Давронбеков ответил, что решение хокима не соответствует постановлению правительства, в котором сказано их сохранить.

Ёркинжан Низамов: «Вы своё мнение [скажите]. Я не говорю про решение хокима».

Азизбек Давронбеков: «Раз в решении хокима не указаны эти объекты, они противоречат…»

Ёркинжан Низамов: «Вы отвлекаете суд».

Судья: «То, что вы говорите, — ваше предположение».

Азизбек Давронбеков: «Предположение или не предположение, решение не соответствует постановлению».

Ёркинжан Низамов: «На основании чего вы в своём мнении пишете о закрытии улицы? Это тоже ваши предположения?»

Азизбек Давронбеков: «В постановлении Кабмина, оспариваемых административных актах, указано, что на улице Братислава будут построены объекты и сооружения. Поэтому мы считаем, что это противоречит закону. Все свои доводы я охарактеризовал, ссылаясь на действующие законы и нормы»

Ёркинжан Низамов: «Почему вы говорите о нецелевом использовании территории парка?»

Азизбек Давронбеков: «Я не говорил о территории парка, я говорю только про дорогу».

Ёркинжан Низамов: «У вас действительно имеется долг в размере 298 млн сумов?»

Азизбек Давронбеков: «К предмету спора этот вопрос не имеет отношения».

Ёркинжан Низамов: «В течение трёх месяцев кто занимался благоустройством парка?»

Азизбек Давронбеков: «На прошлом заседании суда директор парка ответила, что выделяются общественные пожертвования, за счёт которых парк существует. Сейчас парк не находится в заброшенном состоянии. Если бы парк не функционировал, люди бы сюда не приходили».

Судья Азизбек Базаров на этом объявил о завершении заседания. Следующее состоялось 17 июля. «Газета.uz» готовит репортаж.