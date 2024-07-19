Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 19 июля завершил рассмотрение дела об «уличных бандах», где подсудимыми проходили Бахтиёр Кудратуллаев («Бахти Ташкентский») и ещё 36 лиц, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Суд признал виновным Бахтиёра Кудратуллаева по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Прокурор ранее запрашивал 20 лет тюрьмы.

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В ноябре-декабре прошлого года правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет) и Ниёза Ибодова (4 года) и других.