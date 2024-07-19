В Яшнабадском районе Ташкента 18 июля обрушилась автобусная остановка «40 лет Победы», сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».





Никто из пассажиров не пострадал, поскольку инцидент произошёл ночью, говорится в сообщении. Сейчас ведутся работы по восстановлению объекта.

По данным компании, районный хокимият установил эту остановку 15 июля, но из-за плохо закреплённой крыши, она обрушилась через два дня — 17 июля.

На этой остановке, принадлежащей 2-му и 5-му автобусным паркам, курсируют более 11 автобусных маршрутов. До её восстановления граждан попросили ожидать общественный транспорт на специальных полосах, соблюдая меры безопасности.